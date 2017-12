Si se aprueba, se pondrán paneles informativos

El Ayuntamiento de València instalará 12 estaciones para medir la calidad del aire de la ciudad, un proyecto que para la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, «es prioritario» para el Govern de la Nau. Tras activar hace unos días por primera vez en la historia el protocolo anticontaminación, el consistorio quiere ir más allá «y tener los datos más certeros posibles» sobre los índices de polución de la ciudad, explica Soriano, quien recuerda que en la actualidad tan existen seis estaciones en València, de las solo cinco están en suelo urbano (la otra está en l'Albufera).

El proyecto que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento de València se ha incluido este año en la consulta ciudadana de los presupuestos participativos. El consistorio recogió la propuesta del colectivo València per l'Aire y no solo lo validó, sino que duplicó sus objetivos. Así de las seis estaciones de medición que originalmente salieron a la primera fase de votación, en esta segunda fase (que termina el viernes) los vecinos y vecinas de València pueden hacer realidad que se instalen 12 puntos de medición. La propuesta tendría un coste de 1.263.240 euros.

El Ayuntamiento de València sostiene que las seis estaciones actuales, propiedad de la Conselleria de Medio Ambiente, «son estaciones de mínimos como marca la ley», pero considera que la ciudad debe ser mucho más ambiciosa para conocer los valores reales de contaminación, es decir, colocando los medidores «donde se concentra el mayor número de vehículos».

Ecologistes en Acció denunció en este periódico que en 2001 había 16 estaciones de medición repartidas por toda la ciudad de València, y fue la administración anterior del Partido Popular cuando en 2005 «hizo desaparecer 10 estaciones de medición que estaban en puntos donde se producía la contaminación, es decir, en cruces donde verdaderamente había tráfico».

La posibles ubicaciones de estas nuevas estaciones se situarían en los siguientes entornos: avenida Pío XII/General Avilés; avenida Cid /Avda. Tres Cruces / Hospital General; avenida Cataluña / Blasco Ibáñez; avenida Tres Cruces/ Archiduque Carlos; avenida Ausiàs March / avenida de la Plata; avenida Pérez Galdós / Tres Forques; avenida Eduardo Boscá / Avda. Baleares; C/ Alfahuir / Avda. Primado Reig; C/ Serrería / Avda. Blasco Ibáñez; Avda. del Puerto / C/ Serrería; Russafa / Mercat; y Plaza de España.

¿Y qué ocurre si no sale elegida esta propuesta en la consulta ciudadana? Según explica Pilar Soriano, la cuestión es tan importante para el Govern de la Nau –una de las mayores inquietudes del alcalde Joan Ribó– que de no salir para 2018, se intentaría tener el presupuesto estimado necesario para el siguiente ejercicio como proyecto propio de la concejalía.



Ponencias en el hemiciclo

Precisamente, el alcalde de València, Joan Ribó, presidió ayer en el Hemiciclo municipal una mesa redonda sobre «Ambient i Salut. Resultats d'estudis a València, Espanya i a l'àmbit internacional», organizada conjuntamente con el Instituto Médico Valenciano. En el acto los investigadores vinculados a la Universitat de València, Ferran Ballester, Carmen Íñiguez y Sabrina Llop, dieron tres ponencias sobre los riesgos para la infancia de la contaminación, del aumento de temperatura por el cambio climático y de la exposición a tóxicos durante el embarazo.

Ribó destacó en su intervención que las 21.000 muertes al año que se producen en España por la exposición a contaminantes ambientales constatan la relación directa entre medio ambiente y salud. De ahí «el compromiso firme» de su administración para combatir los efectos de la polución y el cambio climático.