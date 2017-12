El pago medio a proveedores se sitúa por primera vez en la historia en -2,86 días

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) del Ayuntamiento de València está «por primera vez» en la historia de este recuento, en datos negativos. El alcalde Joan Ribó desveló ayer que en el mes de noviembre la cifra de pago medio se situaba -2,86 días; mientras que el periodo medio de pago de toda la entidad, teniendo en cuenta empresas municipales, fundaciones y otros organismos municipales, ha sido también en términos negativos, de -1,55 días.

Esta cifra significa que el Ayuntamiento, una vez validada la factura del proveedor, tiene 30 días para iniciar las gestiones para su pago y otros 30 como plazo máximo por ley. El consistorio, por primera vez, realiza este trámite administrativo antes de completar los primeros 30 días preceptivos.

«Es un dato muy positivo que el Ayuntamiento de València nunca había tenido, porque en definitiva lo que hacemos es pagar a nuestros proveedores no sólo en la fecha necesaria, sino que incluso nos adelantamos y esto beneficia todas las pequeñas empresas que están proveyendo al Ayuntamiento», expuso ayer el alcalde. «También nos ayuda porque no tenemos que pagar intereses de demora. Esta casa gestiona muy bien, a nivel económico está funcionando de una forma muy positiva como no había funcionado hasta ahora», recordó. El alcalde valoró positivamente el índice PMP porque consolida la estabilidad en la gestión económica, optimiza los recursos y «dinamiza la economía local».