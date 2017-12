Podemos pide a Fomento una «moratoria» para negociar sobre la V-21

Los dirigentes nacionales, autonómicos y locales de Podemos pidieron ayer al Ministerio de Fomento una moratoria en la adjudicación de las obras de ampliación de la autovía V-21, es decir, que no abra hoy, como está previsto, la última plica del concurso y se inicie un periodo de negociación cuyo objetivo final sea la reducción del impacto sobre la huerta protegida de València y Alboraia. Su posición es contraria a la realización del tercer carril, por lo que la portavoz de València en Comú, marca de Podemos en la capital, María Oliver, admitió que también habría que negociar con los socios del Govern de la Nau para consensuar una postura, pues a día de hoy siguen existiendo diferencias.

Como ha repetido en varias ocasiones, València en Comú propone la paralización total del proyecto de ampliación del tercer carril de la V-21 (carretera de Port Saplaya) desde el Carraixet hasta la entrada a la capital. A su juicio, este proyecto destruirá 80.000 metros cuadrados de huerta y forma parte de un modelo de movilidad completamente «obsoleto».

Con esas premisas, el Govern de la Nau, que integra también a Compromís y el Partido Socialista, aprobó una moción pidiendo la paralización de la obra para reducir su impacto sobre la huerta. Pero el Ministerio de Fomento, que recuerda que hay 30 millones en juego y que nadie presentó alegaciones en su día, ha seguido adelante con el proceso de adjudicación y hoy tiene previsto abrir la última plica antes de adjudicar los trabajos.

La comparecencia de Podemos ayer, por tanto, trataba de impedir que se dé ese paso y negociar. «Queda poco tiempo, pero queremos gastar nuestro último cartucho», dijo María Oliver. «Es muy grave que Fomento siga con una obra que València y Alboraia han pedido que se paralice», añadió la portavoz de València en Comú, que recuerda que «en diez años que tiene el proyecto han cambiado muchas cosas, entre ellas los gobiernos». A su juicio, la ampliación debe paralizarse y destinar esos 30 millones a fomentar otros modelos de movilidad basados en el peatón, la bicicleta y el transporte público.

Para el diputado autonómico Antonio Montiel, aunque hoy esté previsto abrir la última plica, la paralización aún es posible, pues la Ley de Contratos del Estado permite aplazar este tramite tres meses para negociar variaciones en el concurso. Según dijo, «las inversiones del Estado no son una gracia del Gobierno por la que los ayuntamientos deben estar complacidos». Muy al contrario, «los ayuntamientos y las comunidades autónomas tiene autonomía y cualquier modelo debe planificarse conjuntamente». De hecho, recordó, «Cataluña y Andalucía lo tienen recogido en sus estatutos».

En caso de que no haya paralización, los dirigentes de Podemos admiten que luego sería muy difícil echar atrás el proyecto, ya que habría que indemnizar fuertemente a la empresa adjudicataria.

Y si finalmente se paralizara, en el Govern de la Nau habría que volver a consensuar una posición al respecto, admitió Oliver. Tras la polémica creada en torno a esta obra, el alcalde de València y líder de Compromís, Joan Ribó, dijo aceptar el tercer carril y la inversión con la condición de que se acepte una alternativa suya para reducir el impacto sobre la huerta entre un 50 y un 60 por ciento.

También los socialistas apoyaron la moción inicial con esa idea e incluso en las Corts Valencianes se abstuvieron en una propuesta de Podemos para detener la obra.



Negociación interna

A la pregunta de si aceptaría esa propuesta intermedia, Oliver no respondió con contundencia. Aunque insiste en que «ese tercer carril no hace falta», tampoco «he dicho que no escuche otras propuestas». «Se puede hablar, nos podemos sentar y buscar una posición conjunta. No queremos imponer una medida, queremos negociar y llegar a un consenso», dijo Oliver.

Para Montiel no es cuestión de responder sí o no al tercer carril. «Es una cuestión de lealtad institucional y respeto a la mayoría democrática de València y Alboraia».

Finalmente, Rosana Pastor, diputada nacional de Podemos, explicó que la clave de esto no es sólo la V-21, sino el modelo de movilidad que queremos para València, que tiene que ser sostenible y paliar los efectos del cambio climático. «Aunque se ahorren 20.000 metros cuadrados de huerta (se refiere a la propuesta de Ribó), la simple construcción de la carretera obliga a crear viales y los destrozos son igualmente importantes».

En cualquier caso, todo parece indicar que el ministerio seguirá adelante con la obra. Así al menos los avanzó el Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, que siempre ha sido contrario a paralizar la obra.