Bonig asegura que Ribó paraliza iniciativas de deporte y cultura en Natzaret

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, visitó ayer Natzaret acompañada del presidente de la gestora del PP de València ciudad, Luis Santamaría, para conocer de primera mano las necesidades de este barrio valenciano. Bonig se reunió con representantes de la Asociación de Vecinos Natzaret Unidos que le han planteado los principales problemas por los que atraviesa este barrio y le han solicitado «solucionar los problemas producidos por el abandono y olvido del Ayuntamiento».

En este sentido, la presidenta del PPCV indicó que parece que para Ribó el barrio de Nazaret «no existe». «Las promesas electorales del tripartito han caído en saco roto. Llevan casi tres años y no solo no han hecho nada sino que incluso paralizan aquellas cuestiones vinculadas con asociaciones y entidades de tipo cultural y deportivo que ya estaban en marcha. Los del tripartito generan problemas donde no los había y agravan otros por su dejadez e incapacidad para gestionar», aseveró la lideresa popular. Bonig y Santamaría se comprometieron a recoger estas iniciativas en el programa electoral municipal del PP y poner soluciones a cuestiones menores que no requieren de grandes inversiones sino tan sólo «intencionalidad política».