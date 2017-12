El Consell se une a los ayuntamientos contra la ampliación de la Pista de Silla

El Consell anunció ayer su respaldo a los municipios valencianos que presentarán alegaciones al proyecto de ampliación de la Pista de Silla (V-31) propuesto por el Ministerio de Fomento. Tras una reunión en la que participaron representantes de los Ayuntamientos de València, Albal, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla, Benetússer y Llocnou de la Corona –municipios todos ellos afectados por el trazado de este vial–, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, avanzó que la Administración autonómica también presentará alegaciones contra el mismo plan de Fomento.

Salvador explicó que la propuesta de Fomento todavía es un documento inicial de valoración ambiental, "por lo que se encuentra en una fase muy primigenia". De hecho, fuentes de la conselleria se mostraron sorprendidas por el título con el que fue presentado (Proyecto de Trazado y Construcción de Mejoras Funcionales de Seguridad Vial y Capacidad de la Autovía V-31) y de la gran cantidad de detalles que mostraba, ya que "ni siquiera ha pasado por la evaluación ambiental". Este proyecto, según explicaron, se inició en 2011, se encargó en 2012 a una empresa adjudicataria y, tras cinco años de trabajo, se ha presentado a ayuntamientos y Consell "sin que nadie nos haya consultado nada", criticaron desde la conselleria.

Respecto a las alegaciones que presentará la Administración autonómica, Salvador enfatizó que el proyecto no presenta ninguna alternativa, "lo que incumple la Ley de Evaluación Ambiental de 2013". Asimismo, añadió que la propuesta de Fomento prioriza de manera "absoluta" el tráfico rodado con la ampliación de carriles e incumple la intermodalidad, ya que no tiene en cuenta otras alternativas de entrada y salida a València como son el ferrocarril, redes viarias no motorizadas, soluciones de control y gestión de tránsito o aparcamientos disuasorios. A todo esto se suma el hecho de que la nueva infraestructura se introduciría también en espacio protegido del Parc Natural de l´Albufera. "El Gobierno de España hace planteamientos del siglo pasado que solo dan prioridad al tráfico rodado, cuando hay que hacerlos del siglo XXI", lamentó Salvador, que recordó que su conselleria está redactando actualmente el Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de València y que el ministerio "debería haberlo consultado" para realizar este proyecto.

Exige una comisión conjunta

Además, Salvador emplazó a Fomento a que convoque una comisión conjunta con su conselleria y los ayuntamientos afectados «para dialogar y planear mejoras a este proyecto inicial». «El ministerio debe tener en cuenta la opinión de la Generalitat y de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la ordenación el territorio. Es imprescindible que se genere un espacio de trabajo y diálogo», aseveró. «Si el ministerio sigue trabajando de forma unilateral como hasta ahora, creará nuevos conflictos», añadió Salvador, que recordó que es su conselleria quien tiene las competencias en ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana.