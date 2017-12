Las aguas fecales obligan a trasladar consultas del centro de la calle Chile

Las goteras de aguas fecales aparecidas el miércoles en el centro de salud auxiliar de la calle Chile han obligado a trasladar varias de las consultas, entre ellas la de Pediatría, a las instalaciones del centro de salud del que depende, el de Salvador Pau, en la calle del mismo nombre.

Esta es una de las medidas tomadas por la Conselleria de Sanidad mientras se soluciona completamente el problema de vertidos a través del falso techo que comenzó en la sala de vacunas durante el miércoles y que ha puesto en jaque a los trabajadores y usuarios del consultorio de la calle Chile, máxime cuando hace solo tres meses tuvieron que pasar por un episodio similar.

Las tuberías de la finca en la que está ubicado el consultorio, en el número 10, llevan meses acumulando problemas y roturas. Cuando esto sucede "y es cíclicamente", según denunciaron ayer sindicatos y usuarios del centro, comienzan las goteras de aguas fecales en el falso techo del consultorio que, en ocasiones, van a más con el desplome incluso de las placas de yeso, lo que inutiliza espacios completos.

Esto es lo que pasó el miércoles por la tarde. Desde la Conselleria de Sanidad confirmaron ayer que, como medida provisional, se tomó la decisión de derivar varias consultas al centro de Salvador Pau (que dista 400 metros) pero que ayer ya se pasó consulta en la calle Chile "con normalidad", a excepción de "una consulta de pediatría que sigue prestándose hoy en el centro de salud de Salvador Pau, mientras se ultima la consulta afectada".

Según estas fuentes, la "incidencia" en la bajante quedó solucionada "ayer por la tarde" tras enviar la comunidad de propietarios "a los profesionales oportunos".



Quejas de los usuarios

Alguno de los vecinos que están adscritos a este consultorio auxiliar están tramitando sus propias quejas ante la Conselleria de Sanidad por lo sucedido. Es el caso de Josefina Bolufer, residente en la calle Bélgica y que ayer tuvo que acudir a Salvador Pau para que su nieto fuera atendido por el traslado de consultas hasta que la consulta afectada esté en condiciones. "Fuimos el miércoles porque le tocaba control al niño y ya nos pasaron a otra consulta. Olía mal y todos iban con mascarilla. Hoy (por ayer) ya tuvimos que ir a Salvador Pau", explica Josefina que critica que no ha sido un problema puntual. "No lo solucionan y lo llevan arrastrando demasiado tiempo y por eso nos hemos decidido a poner una hoja de reclamaciones. Que lo trasladen a un sitio decente porque esto no puede ser", aseguró.