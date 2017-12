Donde visitar Belenes en la ciudad de València

Aunque buena parte de ellos se inauguraron a lo largo del mes de diciembre, es con el inicio de las vacaciones escolares cuando se redoblan las visitas a los belenes de la ciudad de València. Que hay muchos y muy variados. No en vano, en la ciudad confluyen varios factores que ayudan a ello: la tradición belenística propia de la zona; el gusto por los trabajos de tipo artístico y la fuerza que da el asociacionismo festivo. La consecuencia es que en cientos de locales sociales, parroquias y colegios se alzan nacimientos de todo tipo.

Los diseños tradicionales son los que recrean las escenas clásicas (anunciación, castillo del Rey Herodes, la huida, el portal, la adoración...) con las figuras basadas en el relato bíblico y, en todo caso, alguna concesión cara a la galería en materia de escenografía.

El belén de libre diseño reproduce las mismas escenas pero con plena libertad, que puede ser por el material o por el hilo temático. Así, se pueden convertir en clave de belén cualquier personaje imaginabl o cualquier materia prima.

Estas son algunas de las rutas que no hay que perderse.

Belén del Salón de Cristal. Es el que ha sustituido al que se plantaba en la plaza. Ahora, el salón noble de la Casa de la Vila acoge, desde hace tres años, un nacimiento realizado por la Asociación de Belenistas. Es visitable casi todos los días.

Belén de la Plaza de la Reina. El que antes había a pie de plaza, de tamaño grande y realizado por artistas falleros, que el ayuntamiento, previa restauración y enriquecimiento con nuevos personajes, ha cedido a los comerciantes del centro histórico para que acompañe su mercadillo de Navidad.

Dioramas en la Universidad Católica. La asociación de belenistas ha confeccionado para este centro universitario una serie de escenas a base de dioramas, entre los que destaca uno dedicado al Padre Jofré, creador del culto a la Virgen d elos Desamparados.

Belén Napolitano en el Museo Nacional de Cerámica. Personajes bíblicos y populares forman parte de este belén de tradición italiana que estará expuesto sólo hasta el 30 de diciembre.

Belén de Nuevo Centro. La Asociación de Belenistas de València también es el colectivo responsable de esta obra, que se puede contemplar en carpa situada en la explanada exterior del centro comercial. Se trata de un belén de construcción clásica y que ocupa una superficie de 44 metros cuadrados. Puedes contemplarlo aqui.

Centro de Artesanía. El Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana se suma un año más a las celebraciones navideñas con la exposición de un Belén artesanal denominado "Cabalgata de Reyes", instalado en colaboración con la Asociación de Belenistas de Valencia. La escena está compuesta por 60 figuras realizadas siguiendo las técnicas propias de la tradición belenista valenciana. Ocupa una superficie de más de cinco metros de largo y representa la llegada de los Reyes Magos a Belén.

Premios de Belenes de la Junta Mayor de Semana Santa.

Libre Diseño. 1º. Corporación de Longinos C/ Reina, 196. / 2º : Germandat de la Coronació d'Espines del Nostre Senyor Jesucrist C/ Conde de Alaquas, 1. / 3º. Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos C/ José Benlliure, 92 / Mención: Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad C/ Escalante, 39

Modalidad Clásica: 1º: Germandat del Santíssim Ecce-Homo C/ Felipe de Gauna, 15 / 2º: Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores C/ Ernesto Anastasio, 14 / 3º: Real Cofradía de Jesús en la Columna Plaza Iglesia de los Ángeles, 7 / Accésit: Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno C/ Ernesto Anastasio, 21.

Premios principales de Belenes de la Junta Central Fallera

Tradicional A (Grandes) 1º Creu i Mislata (en Mislata) 2º. Marqués de Montortal-Berni Catalá. 3º Industria-Santos Justo y Pastor. 4º. Grupos Virgen del Carmen. 5º Barrio Monte de Piedad (en Xirivella).

Tradicional B. 1º. Exposición-Micer Mascó. 2º. Ramiro de Maeztu-Humanista Furió. 3º. Pedro Cabanes-Juan XXIII. 4º. Avenida Burjassot-Joaquín Ballester. 5º. YeclaCardenal Benlloch.

Libre Diseño A. 1º Just Vilar-Mercado del Cabanyal. 2º Na Jordana. 3º San Vicente-Marvá. 4º. Luis Lamarca-Velázquez. 5º. Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá.

Libre Diseño B. 1º. Plaza del Pouet (En Burjassot). 2º Duque de Gaeta-Pobla de Farnals. 3º. Cádiz-Los Centelles. 4º. Santa María Micaela-Martín el Humano. 5º. Barraca-Espadán.