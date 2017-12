EU exige que se readmita a los despedidos de las Naves

La coordinadora de EUPV de València, Rosa Albert, mostró ayer su solidaridad con los trabajadores que prestan sus servicios en la Naves y que han sido despedidos. «Consideramos que no hay motivos objetivos para los despidos de estos trabajadores y le pedimos al equipo de gobierno que rectifique y busque una solución, declaró». Por otra parte, comentó que los técnicos cesados desempeñaban otras funciones al margen de las propias del teatro y tenían contrato con las Naves actuando como programadores culturales: «Las explicaciones del responsable del departamento no nos convencen», alega. Y asevera que un ayuntamiento que se dice progresista debe trabajar por la generación de puestos de trabajo públicos y estables, no destruirlos».