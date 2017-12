La Policía Nacional abre expediente a los dos agentes por la agresión a una mujer

La investigación abierta por la Jefatura Superior de Policía de València tras la agresión de un agente uniformado a una mujer en plena calle no se va a quedar sólo en el autor de la brutal bofetada que tira a la víctima al suelo, tal como recoge el vídeo grabado por un ciudadano y que emitió en exclusiva Levante-EMV el pasado domingo.

Fuentes de la jefatura superior han confirmado a este diario que el expediente informativo abierto nada más conocerse los hechos -cuando este periódico difundió el vídeo a través de su edición digital, ya que nadie había denunciado antes la agresión- es contra los dos agentes que forman la patrulla, ambos pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana y que prestan servicio en uno de los coches radiopatrullas que dependen de la sala del 091.

Inicialmente, había trascendido la apertura del expediente contra el presunto autor de la agresión, pero este diario ha podido confirmar que el otro integrante también será citado como inculpado por su inacción -el vídeo recoge que no mueve ni un músculo cuando su compañero tumba a la mujer de una única bofetada- y por no haber dado cuenta del incidente, del que la Jefatura Superior de Policía de València no tuvo conocimiento hasta la difusión del vídeo a través de la web de Levante-EMV.

En principio, se instruirá ese expediente por una presunta falta muy grave, pero, tal como confirmaron a este diario fuentes del máximo órgano policial en la Comunitat Valenciana, existen serias posibilidades de que el caso termine en apertura de diligencias penales contra los dos policías. En ese caso, además de pasar a convertirse en investigados (antes imputados) y de poner los hechos en conocimiento de un juzgado, el expediente disciplinario quedaría paralizado hasta que existiese una resolución judicial.

Por el momento, la Unidad de Régimen Disciplinario de la jefatura de València ya ha nombrado instructor y secretario para ese expediente administrativo y, según las fuentes antes citadas, ya ha comenzado a emitir las citaciones para los dos inculpados, así como para la víctima.