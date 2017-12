Pelegrí anuncia que deja el cargo de Defensor del Mayor en el mes de mayo de 2018

El Defensor del Mayor de la ciudad de València, José Pelegrí, ha anunciado que abandonará el cargo el próximo 24 de mayo de 2018, fecha en la que se cumplirán ocho años en el cargo, el tiempo que marca el Estatuto del Defensor del Mayor del Ayuntamiento de València.

El anuncio lo ha hecho en la tarjeta de felicitación navideña que ha mandado a todos sus contactos, en la cual ha mostrado tibiamente sus quejas por el trato que ha recibido en ciertas ocasiones. «Quiero en estos momentos dar las gracias a todas las personas que me han ayudado, que no son pocas, y también a aquellas personas que con su indiferencia no han querido saber nada de la labor efectuada, que tampoco son pocas», asegura en su felicitación.

Según dice, su pretensión es irse «despacito» y añade que «esté donde esté, siempre estaré dispuesto a ayudar a mis mayores». «A estas alturas no voy a cambiar y seguiré haciendo mi labor en vuestra ayuda», dice.

José Pelegrí accedió al puesto por designación del anterior equipo de gobierno del PP y ahora la Concejalía de Mayores está elaborando un reglamento que regulará esta figura y establece que la persona que ocupe el cargo sea elegida entre las propuestas ciudadanas y en el seno del Consejo del Mayor, que también está en proceso de creación.