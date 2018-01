El viatger francès Bartomeu Joly, en visitar València en 1603, acompanyant l'abat general del Cister, va escriure, amb una certa sorpresa i admiració que «a la ciutat de València les cases no tenen teulada, i estan cobertes amb una terrassa .. que anomenen 'terrats'...Són molt còmodes, tant per a evitar la reverberació del sol, que hi és molt gran i penetra a través de les teules, com per prendre la fresca a la nit i .. de dia a l'ombra dels parrals i jardins que tenen els valencians al damunt les seues cases...».

Parrals i jardins al damunt de les cases de la València de fa 400 anys. Més de tres segles després l'arquitecte suís Le Corbusier, en 1926, proposà el sostre-jardí com un dels 5 punts ideals de la nova arquitectura moderna.

En la segona meitat del s.XX es varen realitzar algunes actuacions urbanístiques importants de cobertes-jardí a Berna, Basilea i, posteriorment, a Stuttgart. Varen estar acompanyades de polítiques oficials de recolzament i ajuda a les terrasses enjardinades. I això -les ajudes- no per raons d'estètica o lúdiques, sinó de sanitat pública.

Els especialistes i les autoritats d'aquestes ciutats havien arribat a la conclusió que les cobertes vegetals ajudaven a combatre l'efecte hivernacle, reduïen la pol·lució, milloraven la qualitat de l'aire, aïllaven els edificis, reduïen el consum energètic i funcionaven com a dipòsits momentanis reguladors de les pluges torrencials.

La iniciativa es traslladà prompte a Berlín, Viena i Londres. I a ciutats nord-americanes amb destacada tradició d'espais verds urbans com Toronto i Chicago. A aquestes, el verd de les cobertes de les noves zones edificades es va integrar amb el sistema de corredors verds perifèrics, d'avingudes verdes de connexió i de parcs i jardins urbans interiors, ajudant a que especies animals i vegetals quasi oblidades pels ciutadans tornaren a endinsar-se i naturalitzar la ciutat.

Estaria be que els terrats i els parrals i jardins tornaren al damunt de les nostres cases valencianes. I que arribaren aquí també eixes polítiques públiques de recolzament i ajuda a cobertes vegetals tan profitoses.