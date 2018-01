Fuset: "El mejor balance de Navidad es la gran respuesta ciudadana"

«La gran respuesta ciudadana es el mejor balance que se puede hacer de la Navidad valenciana que acabamos de disfrutar». En el gobierno municipal hay ansiedad por demostrar que se cree en la Navidad y el ciclo 17-18 finaliza con la proclama de que la Natividad es un periodo que, en el «cap i casal», no se ha desvirtuado. Defienden justamente lo contrario, a pesar de que la oposición municipal ha puesto diferentes reparos, especialmente en lo tocante a la iluminación de la plaza del Ayuntamiento y la sempiterna queja del Grupo Municipal Popular sobre la política de contratos menores. Ayer, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, incidía en que «hemos demostrado su apuesta por diversificar, actualizar y consolidar una oferta de actividades navideñas que potencian la singularidad de la ciudad de València y las tradiciones navideñas valencianas, así como todos los elementos culturales asociados a estas fiestas. Lo que nos ha servido también para potenciar a la ciudad como destino turístico, de ocio y de comercio, especialmente el pequeño, también en Navidad».

El ayuntamiento destacaba, a través de su edil, las cifras más sobresalientes, con una doble versión de cien mil: los asistentes a la Cabalgata de Reyes y los asistentes a Expojove (una cantidad más cercana a la realidad que el cuarto de millón de antaño si se tiene en cuenta que sí que se acerca a los datos del anuario estadístico). «Hemos consolidado un modelo de cabalgata mucho más moderno y ágil donde potenciamos elementos tradicionales del patrimonio cultural festivo valenciano, como por ejemplo los gigantes y los cabuts de personajes históricos valencianos y nuevos elementos como la estrella de Oriente, presente ya el año pasado, o la carroza del Buzón Real que ha recogido las cartas de las niñas y los niños valencianos por muchos barrios y pueblos de la ciudad».

Las cifras exactas facilitadas son de 100.927 personas, incluyendo 12.264 de grupo y 11.127 de comisiones falleras. Este último dato supondría que han pasado por la Feria el 40 por ciento de los falleros infantiles censados.

Las Navidades echan el cierre, aunque en la jornada de ayer continuaban funcionando los circos y las atracciones de la plaza del Ayuntamiento. También ayer fue el día en el que los niños salieron a la calle a disfrutar de los regalos que trajeron unos Reyes Magos que, en la jornada de ayer, continuaban sus visitas a los hospitales de la ciudad antes de iniciar el camino de vuelta.



Hoy, las «Magas»

Hoy es el día de las «Magas de Enero», un festejo que no forma parte de las celebraciones de Navidad (no está incluido en el libro de actividades, públicas y privadas, que editó el ayuntamiento con motivo de las fiestas. El desfile tiene un tazado muy clásico (Parterre, Paz, San Vicente, plaza del Ayuntamiento) pero obligará a cerrar el tráfico, que se despejará de forma gradual, a partir de las once (empieza a mediodía) y hasta las tres de la tarde como máximo.

El calendario festivo pasa página y dentro de diez días volverá con los festejos de Sant Antoni Abad, aunque lo cierto es que la ciudad empieza a pensar ya en clave fallera.