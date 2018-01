Los alcorques de nunca acabar

La Associació de Veïns de Benimaclet reclama al ayuntamiento la solución a la existencia de más de cien alcorques que permanecen vacíos desde hace más de cuatro años. A lo largo de diferentes calles de la barriada se ven los cuadrados de tierra sin que se lleve a cabo la repoblación de los mismos. «No entendemos como desde la Administración anterior, como desde la actual, no se ha podido, o querido, llevar a cabo la repoblación del arbolado desaparecido en su día por motivos diversos». Se trata de una vieja reclamación, que se ha formulado en numerosas ocasiones a los diferentes gobiernos municipales. «Durante casi cinco años, se ha solicitado por Registro de Entrada Municipal al menos en tres ocasiones. Una al gobierno anterior, y dos al actual» aseguran fuentes de la asociación, que también han elevado la denuncia en diversos plenos de la Junta Municipal de Exposición. «No entendemos cómo desde un gobierno municipal supuestamente sensible con el medio ambiente, no se haya tenido en cuenta una solicitud. así. Es verdad que hace más de seis meses nos contestaron que iban a rellenar los alcorques para evitar accidentes, pero pasa el tiempo y las palabras se las lleva el viento. Ni alcorques rellenados, ni árboles plantados.de tan escaso presupuesto, y sin embargo de gran valor paisajístico y medio ambiental».

Por si fuera poco, el colectivo se muestra preocupado porque, dado el abandono de dichos alcorques, la erosión la provocado que «algunos de ellos tengan ya una profundidad considerable, lo que puede ser motivo de accidente para los peatones».