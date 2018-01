El ayuntamiento solicitó a la DGT el radar del Saler

El radar de tramo instalado en la CV-500, que aún no ha entrado en servicio, es una infraestructura de la Dirección General de Tráfico y no de la Conselleria d'Obres Públicas como publicó ayer este periódico. Fue el Ayuntamiento de València quien solicitó la instalación de este dispositivo de control de velocidad, aunque fue la Conselleria la ya trasladó la petición a la DGT, al ser la propietaria de la carretera. El radar controlará entre la urbanización Les Gavines y El Perellonet que los vehículos no sobrepasen los 60 km/h permitidos.