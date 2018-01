Ciudadanos que la EMT aumente la frecuencia de autobuses a diez minutos

El grupo municipal Ciudadanos (Cs) ha exigido al tripartito que mejore la frecuencia de paso de los autobuses de la EMT a diez minutos, de manera prioritaria en las líneas 7-8-12-13-16-18-31-40-93-62-64-67-80, y ejecute los presupuestos participativos durante este año 2018, mediante iniciativas presentadas en las siete Juntas de Distrito de la ciudad de Valencia.

"Las preocupaciones de Ciudadanos coinciden con las de los vecinos, tal y como recientemente ha manifestado la Federación de Vecinos. Nuestra máxima es el bienestar de los ciudadanos", ha declarado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner, quien ha criticado "los graves problemas de movilidad que sufre la ciudad de Valencia y la falta de ejecución de los presupuestos participativos".

Giner ha anunciado que Ciudadanos está llevando mociones a las siete juntas de distrito de la ciudad "para exigir al tripartito que ponga soluciones". El portavoz de Ciudadanos ha exigido a Ribó que tome como una prioridad "mejorar de manera urgente la frecuencia de las líneas 7-8-12-13-16-18-31-40-93-62-64-67-80".

"La movilidad es un caos por los atascos y también por la EMT, que está siendo jerarquizada por la bicicleta, que por supuesto es un excelente medio de transporte, pero Ribó no puede posicionarla como el medio de transporte predominante", ha declarado el portavoz de Ciudadanos, quien ha criticado que "la EMT está siendo maltratada en frecuencias, tanto teóricas como de paso real, y se han suprimido coches en todo el segundo semestre de 2017 y apagado paneles informativos".

Por otra parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha hecho hincapié en la manera "tan poco rigurosa con la que Podemos ha gestionado los presupuestos participativos". "Quedan por ejecutar 9,8 millones de euros de los 14 anunciados en las dos primeras ediciones, lo que supone un 70% por ejecutar. No hay un sólo distrito de la ciudad y las pedanías que no tenga proyectos pendientes". "Es necesario que los proyectos se acerquen a la realidad de los vecinos y los barrios y que, por supuesto, se ejecuten", ha declarado el concejal de Cs. "No queremos proyectos para olvidarlos en un cajón, sino para que los vivan y disfruten los vecinos", ha puntualizado.