La falta de educadores de Especial impide a 2 colegios poder atender a los niños

La reunión era urgente. Dos centros educativos, el CEIP Jaume Balmes y el CP Cavite Isla de Hierro necesitan educadores especiales inmediatamente para poder atender al alumnado con necesidades especiales. Por ello, miembros del ampa de los dos centros y la dirección del CP Cavite, acompañados por el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa-València), Màrius Fullana, acudieron a la reunión celebrada el pasado jueves con el Director General de Política Educativa, Jaume Fullana. El objetivo: encontrar una solución urgente a este problema que impide que los niños que necesitan una atención especial puedan acudir con normalidad a clase.

Durante la reunión, representantes del centro público Jaume Balmes, expusieron a Jaume Fullana la situación actual que tienen. Siguen sin tener educador especial para el Aula CyL, lo que hace inviable ahora mismo el cuidado y la atención que necesitan estos niños. «En el aula CyL necesitamos que los niños tengan una figura fija de referencia porque son alumnos de rutinas, que necesitan al educador que ya conocen para sentirse seguros», afirman. Y añaden: «Sin educadores, no hay inclusión». Por ello, exigen poner solución a esta situación cuanto antes para normalizar la escolarización de los niños y que los procesos administrativos se reduzca con urgencia para poder disponer en el centro del personal necesario.

Ante esta petición, el Director General de Política Educativa, manifestó su preocupación por cubrir esas necesidades a la vez que explicaba que los procedimientos administrativos para cubrir esos puestos en concreto suelen ser largos y que no dependen en concreto de Educación, pero que entiende la situación que viven los centros y sobre todo las familias.

El hecho de que las educadoras especiales dependan de otra Conselleria (Administració Pública) complica la situación y también la falta de recursos. «La Conselleria d'Educació está trabajando para que mejore la situación de las educadoras especiales y que dependan de su Conselleria», afirmaron ayer desde la conselleria.

El Presidente de Fampa-València, Màrius Fullana, preguntó a la conselleria si no tienen previsto para estos casos de urgencia mecanismos extraordinarios de asignación y cobertura de plazas para evitar estas situaciones que nada tienen que ver con ofrecer a las familias una educación pública de calidad.

Desde Conselleria de Educación «nos dijeron que están de acuerdo en que son necesarios otros procedimientos para solucionar estas carencias de personal». Así mismo, Jaume Fullana manifestó su interés en resolver las situaciones que se expusieron en la reunión en el menor tiempo posible para que estos niños puedan acudir a clase en las condiciones que necesitan.

Por otra parte, la dirección y el Ampa del CP Cavite Isla de Hierro también expusieron en la reunión su situación que afecta principalmente a un niño de 8 años que no puede ser atendido según sus necesidades porque no está cubierta una de las plazas de educadora, tal como publicó Levante-EMV. La Dirección del centro manifestó que no pueden hacer más por mejorar la situación si no tienen más recursos. Éstos son insuficientes y, en este caso, la propia familia del niño con necesidades acude al centro para ayudar al pequeño.

La conselleria aseguró que «se está trabajando en un decreto para regular la inclusión y garantizar el bienestar de los menores». Pero el educador sigue sin llegar.