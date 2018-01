València en Comú propone trasladar la hemeroteca a la Roqueta

La opción de que el monasterio de San Vicente de la Roqueta albergue la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no es la única que está sobre la mesa. De este modo, el grupo municipal de València en Comú, socio del Govern de la Nau, ha pedido un informe técnico del edificio para ver si puede albergar la Hemeroteca Valenciana, que actualmente se encuentra en la biblioteca central de la Plaza de Maguncia. Según ha explicado su portavoz, María Oliver, las humedades y los hongos están poniendo en peligro el material y es necesario buscar una nueva ubicación que permita, además, abrir la institución al gran público.

Con el anterior gobierno del Partido Popular, el uso que se barajaba para la Roqueta era la biblioteca central que ahora está en la Plaza de Maguncia. Pero el nuevo gobierno descartó esa opción por una cuestión de espacio, básicamente, y decidió comprar el edificio del Centro Excursionista, situado en la plaza Tavernes de la Valldigna, para trasladar allí todo el conjunto.

En paralelo, el edificio de la Roqueta, situado a escasos metros de la Plaza de España, ha sido recuperado estructuralmente y desde hace un año esta pendiente de una excavación del subsuelo y de la asignación de un uso.



Distintas opciones

Y en esa situación seguimos a día de hoy. La primera opción que se ha barajado para el monasterio ha sido la sede de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), una idea que ya barajó el propio Partido Popular y que luego abandonó en favor de la biblioteca central. El equipo de Gobierno actual, no obstante, no ha confirmado aún esta noticia. El propio alcalde, Joan Ribó, aseguró en el último pleno que no hay una decisión tomada al respecto. Solo insistió en que será un uso cultural e incluso que puede haber varios usos dentro del mismo recinto.

Y es que todo parece indicar que el edificio tiene algún otro pretendiente. La portavoz del grupo municipal de València en Comú, María Oliver, ha asegurado a este periódico que su grupo ha pedido un informe técnico para saber si el edificio podría albergar físicamente la Hemeroteca Valenciana, que actualmente está en la Biblioteca Central de la Plaza de Maguncia.

Oliver aseguró que en su emplazamiento actual hay problema de humedades y de hongos, lo que está poniendo en peligro el valioso material que hay dentro. Por otro lado, cree que el traslado a la Roqueta permitiría hacer una hemeroteca más abierta, cambiar el concepto actual, poner en valor el patrimonio que alberga y facilitar la consulta y la visita de la ciudadanía, explicó.



Informe técnico

De momento, el departamento de Acción Cultural que ella dirige ha pedido el informe técnico al área de Desarrollo Urbano, que ha sido el responsable de la rehabilitación del edificio. Y allí se evaluarán las condiciones estructurales del mismo y su capacidad para albergar un servicio tan particular como este.

Hay que tener en cuenta que uno de los problemas por los que se descartó el traslado de la biblioteca central a la Roqueta fue el enorme peso de las estanterías, ya que un edificio tan antiguo y tan deteriorado tendría dificultades para soportarlo.

La reforma, no obstante, ha permitido no solo salvar el edificio de la ruina, sino dotarlo de una estructura más resistente de lo pensado en principio. El propio arquitecto de la obra, Alberto Peñín, aseguró, por ejemplo, que el último piso, que está abuhardillado, ha visto incrementada su resistencia para servir de almacén o de archivo.