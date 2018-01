El PSPV cede ante Grezzi, que anticipará la peatonalización de la plaza del ayuntamiento

El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià (PSPV), admitió ayer que su compañero de gobierno y titular de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi (Compromís), iniciará «actuaciones previas» a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, aunque exigió que las soluciones adoptadas «sean pactadas» y con el mayor consenso posible.

Además le pidió a Grezzi que no se deje llevar «por la ansiedad», porque a su juicio «no hace falta hacer las cosas en cuatro años, sino tener una hoja de ruta clara». Eso sí, Sarrià dejó claro que está «de acuerdo» con la política de movilidad de su compañero, del que alabó su «valentía».

La 22ª convocatoria de la Mesa de la Movilidad, cuarta en la sectorial de Ciutat Vella, no defraudó. Venía precedida por la exigencia de 16 entidades vecinales, comerciantes, hosteleros y consumidores de contar con la presencia de varios concejales para explicar con claridad el plan que el Govern de la Nau quiere desarrollar en el centro histórico, con las peatonalizaciones de la plaza del Ayuntamiento, plaza de la Reina, plaza del Mercat-Brujas y San Agustín. A la sede de la EMT acudieron Grezzi, Sarrià, Carlos Galiana (Espacio Público) y excusó su presencia Pilar Soriano (Medio Ambiente), de viaje en el extranjero. Además estuvo representada la Policía Local. Así pues, el enfado de estos 16 colectivos obtuvo su fruto y la respuesta del Govern de la Nau.

Lo que pocos esperaban es que el Govern de la Nau exhibiera sus distintas visiones en público, un ejercicio de transparencia que se transformó en una clara voluntad de llegar acuerdos. Solo así se entiende la nueva postura del PSPV respecto a la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento.

Compromís, a través de Grezzi, anunció que realizaría una actuación blanda en la plaza previa al proyecto definitivo de remodelación, aprovechando que el tráfico se cortará cuando se inicien las obras de la plaza de la Reina.

El PSPV censuró la iniciativa del edil que, sin embargo, provocó que se acelerara el proceso de peatonalización. Se habló de buscar consenso máximo. Los vecinos imprimieron más presión al apoyar mayoritariamente en los presupuestos participativos que se licite ya este año la redacción del proyecto de reforma integral. Y ayer la rueda se completó con Sarrià admitiendo que habrá «actuaciones previas» de su colega.

«Tengo que reconocer a Grezzi la valentía que ha tenido, aunque quiera ir más deprisa que lo que el colectivo social soporta. Pero estamos de acuerdo. Eso sí, hay que pactar los tempos. Tenemos muchos retos: licitaremos el proyecto de concurso de la plaza del Ayuntamiento que no se hará en esta legislatura, que no significa que haya actuaciones previas este año, pero deben estar pactadas, porque no es cualquier plaza. En la siguiente legislatura podremos ejecutarla», explicó el concejal del PSPV.

Otra de las grandes preocupaciones del grupo de 16 colectivos es que el centro se colapse por las diferentes obras, pero Grezzi aseguró que no se solaparán. «No queremos tres obras al mismo tiempo (plaza de Brujas, Mercat y La Reina). No queremos la tormenta perfecta; sería pegarnos un tiro al pie», dijo el edil de Movilidad, que prometió un calendario de obras progresivo para el centro. Sarrià tranquilizó a las entidades: «Lo podemos acompasar».

En cuanto al calendario de obras, Grezzi informó que su deseo es que el aparcamiento de Brujas se pueda empezar nada más terminen las Fallas, siempre y cuando los procesos administrativos no sufran contratiempos.

Por su parte, Sarrià explicó que este año quiere licitar el proyecto de San Agustín –«tengo la duda de combinarlo con la Av. del Oeste, al menos la redacción del proyecto», dijo– y el de la plaza del Ayuntamiento, además de las obras del entorno de la plaza de Brujas y el Mercat.

Guerra de cifras

Al final de la sesión de la Mesa de la Movilidad, Giuseppe Grezzi y los vendedores del Mercat Central protagonizaron una pequeña guerra de cifras. El concejal aseguró que los datos de la EMT demuestran que llega más gente al entorno del mercado, mientras la gerente de las instalaciones le replicó que en diciembre entraron 20.0000 personas menos que en diciembre del año pasado, según los «cuenta puertas».

Vicent Sarrià defiende la retirada de pasarelas de la Av. del Cid: «Eran ilegales»

Para el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, tampoco fue una tarde plácida, pues una repesentante de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Ciutat Vella, que aseguró hablar en nombre de otras entidades de València, le acusó de «crear un problema» con la retirada de las pasarelas de la avenida del Cid «y no dar soluciones», además de asegurar que los pasos de peatones no eran accesibles y que generaban atascos.

El edil del PSPV, visiblemente molesto, le replicó: «En una semana no he visto ni un solo atasco, y lo que no era accesible eran las pasarelas». «La avenida del Cid no es una autovía, la hemos transformado en una calle de la ciudad por donde pueda pasar la gente a pie plano. Las pasarelas no cumplían normas de accesibilidad y estaban todas para cambiar. El coste de cambiar una sola hubiera sido tan alto como toda la actuación que se hace ahora. Además esas pasarelas eran ilegales y me podían denunciar», respondió.

Los vecinos de Ciutat Vella piden anular los bucles pese a reducirse el tráfico un 23%

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, tuvo un inicio de la Mesa de la Movilidad difícil, pues dos colectivos de Ciutat Vella denunciaron sus formas y sus actuaciones. Rafael Mampel, de la Asociación de Vecinos y Comerciantes, fue duro con el edil, al que tuteó: «Vas a salto de mata. Proponemos cosas, pero haces lo que quieres, y luego vienen las críticas». Le recriminó que usen una tarjeta verde de residentes «inútil» o que desconozcan su plan de cámaras.

Toni Cassola, de Amics del Carmen, exigió quitar «el manicomio de bucles» porque los vecinos «están sufriendo mucho». Pidieron incorporar a la señalización actual las restricciones por ser zona ZAS (de noche solo para residentes) y que se controlen accesos al barrio de vehículos hasta la llegada de las cámaras, que están en licitación. Grezzi contestó que los bucles los han diseñado los técnicos y que el tráfico en Ciutat Vella se ha reducido un 23 % gracias a ellos.