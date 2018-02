Ribó rectifica y modificará el reglamento que garantizaba el sueldo de los exediles

El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este jueves que Compromís en el Ayuntamiento presentará una propuesta de alegación para "mejorar, modificar o cambiar" el apartado del reglamento del pleno relativo al sueldo que pueden cobrar los exconcejales que incurrirían en incompatibilidades para trabajar en el sector privado una vez dejen el consistorio, para evitar que se "malinterprete".

"Vamos a proponer su modificación porque se presta a ser malinterpretado", ha explicado el primer edil.

Así lo ha manifestado Ribó este jueves tras asistir a la sesión del Tribunal de las Aguas de València al ser preguntado por este punto del nuevo reglamento del pleno del consistorio, que regula los derechos y deberes de los concejales y de los grupos municipales.

El alcalde ha señalado que el reglamento anterior es de finales del año 2011 o principios de 2012 y "en 2015 se hizo una ley a nivel estatal contra las puertas giratorias", que incluye medidas destinadas a los gobiernos locales y con la que Ribó ha dicho estar "completamente de acuerdo".

"Parece importante que un concejal que haya tenido determinadas tareas relacionadas con empresas no pueda durante dos años ejercer un cargo en la vida privada", ha opinado.

Sin embargo, ha asegurado que no quiere que "esto se interpretara como se ha interpretado desde algún medio de comunicación" dado que, ha continuado, "esto no quiere ser alargar dos años el salario en modo alguno". "Para algunos, como en mi caso, porque tengo mi pensión cerrada en un paréntesis que abriré el día que me vaya, pero para otros en ningún momento queremos plantear esto", ha explicado.

Así, el alcalde ha anunciado que su grupo, Compromís, presentará al resto de socios del equipo de gobierno local --PSPV y València en Comú-- una propuesta de alegación para "mejorar o modificar este apartado" porque "en ningún momento queremos dar la sensación que puede parecer", ha sostenido.

El objetivo de este cambio en el reglamento, ha añadido el primer edil, era "prevenir que una persona como consecuencia de esto (las incompatibilidades) no pueda trabajar, pero si esto se entiende mal lo evitaremos y en cualquier caso vamos a proponer su modificación porque se presta a ser malinterpretado".

De este modo, pese a que ha insistido en que "es una consecuencia directa de una ley del Estado y se transcribió de algún modo", ha zanjado: "Si se ha malinterpretado, lo modificaremos".

PP: "Quieren cobrar dos años tras dejar el cargo"

Por su parte, el portavoz del grupo 'popular' en el Ayuntamiento, Eusebio Monzó, ha anunciado que presentarán alegaciones para evitar esta modificación del reglamento que, a su juicio, es un "privilegio" adoptado por "Ribó y sus socios del tripartito" para "cobrar dos años de sueldo tras dejar el cargo", algo que cree que se debe a que los miembros del gobierno municipal "están preparando su salida".

Según Monzó, no ve que esta prerrogativa de la ley estatal reguladora del alto cargo de la Administración del Estado en su artículo 8 "pueda tener un encaje ni jurídico ni ético sobre el alcalde y los ediles del tripartito, porque está pensada para aquellos altos cargos y funcionarios que al dejar su responsabilidad como gestores pudieran verse perjudicados cuando intenten retomar una carrera profesional debido a la responsabilidad que anteriormente hayan desempeñado en la administración pública".

Para el portavoz del PP, esta iniciativa "es chocante que provenga del alcalde y sus socios del tripartito, quienes precisamente no hace mucho tiempo hablaban de los políticos como casta y exigían la supresión de privilegios como el que ahora pretenden garantizarse en el Ayuntamiento".

"Joan Ribó cuando todavía no era alcalde dijo que no llevaría escoltas, que reduciría el número de asesores, que iría en bici y no en coches oficiales y que no habría privilegios para nadie, pero ahora vemos que todos esos propósitos eran falsos, porque tiene más escoltas personales que tenía Rita Barberá, ha incrementado el número de asesores que trabajan para alcaldía y las concejalías, se mueve por València en coche oficial, tiene un sueldo más alto que el presidente Rajoy y ahora quiere blindar la nómina de los concejales de Gobierno durante dos años," ha manifestado.

El portavoz popular ha destacado que en el Reglamento Orgánico que está en vigor "no existe ningún artículo en el que se haga referencia a que los concejales de Gobierno puedan cobrar el sueldo durante dos años después de dejar su cargo".

