Ribó entierra el sueldo para los exconcejales

El alcalde de València, Joan Ribó, ha indicado este lunes respecto al apartado del reglamento del pleno relativo al sueldo que pueden cobrar los exconcejales que su grupo, Compromís, ha decidido retirarlo para evitar un "malentendido". Este artículo se refería a los exediles que incurrirían en incompatibilidades para trabajar en el sector privado una vez dejen el consistorio. Así pues el máximo responsable municipal da un nuevo paso, y tras la publicación en exclusiva de Levante-EMV de la polémica, entierra definitivamente esta posibilidad tras asegurar la semana pasada que iba a modificar el reglamento.

"Lo retiramos, puede haber malentendido. Es una traducción de una ley estatal y no entendemos tanta historia", ha señalado respecto a esta decisión y las críticas recibas. Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de Cevisama, preguntado por la propuesta para modificar dicho apartado del reglamento del pleno.

El primer edil ha explicado que, en la reunión celebrada esta jornada para abordar este asunto, Compromís tenía previsto proponer la retirada del apartado, ya regulado por una norma de ámbito estatal. Asimismo, ha afirmado que el objetivo de su grupo es evitar las puertas giratorias.

"Compromís va a proponer retirar el artículo porque es innecesario. Es una traducción de una ley que fue la de incompatibilidades para evitar la puertas giratorias y está contemplado en el reglamento de la Ley de Régimen Local", ha expuesto Joan Ribó.

El responsable municipal ha destacado que "la propuesta de reglamento que salió de Alcaldía fue aceptada sin enmienda por parte de los partidos del gobierno" junto a Compromís, "tanto PSPV como València en Comú".

Ha agregado, respecto a la oposición, que "no se presentó moción alternativa por parte de Ciudadanos" y que ha apuntado que sí hubo "moción alternativa del PP en el sentido de ampliar esta posible indemnización no solo a concejales que tengan cargos de gobierno sino a cualquiera", algo "que no es legal".