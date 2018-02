«No te vistas para cenar», mañana en el Olympia

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Personas Mayores, celebrará mañana, a las 17.00 horas, San Valentín con una representación en el Teatro Olympia. La obra será «No te vistas para cenar», una historia de enredos y diálogos equívocos que hará disfrutar a las personas mayores. El Ayuntamiento ha repartido alrededor de 900 entradas entre las personas mayores de 60 años de la ciudad que mostraron su interés por participar en estas actividades socioculturales y lo solicitaron previamente.

La Concejala Sandra Gómez, anima a las personas mayores de la ciudad de València «a participar en las actividades que organiza la concejalía con motivo de San Valentín».

«Con este tipo de eventos, la Concejalía de Personas Mayores pretende promover nuevas actividades que fomenten el ocio, la cultura, la formación y, sobre todo, la vida activa, saludable y participativa de nuestros mayores», según ha señalado Sandra Gómez.

«No te vistas para cenar» es una comedia que cuenta la historia de Fernando quien, aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante a pasar el fin de semana con él y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.