Compromís, PSPV y ValC gastan en informes, actos públicos y comunicación, Cs en taxis

Compromís gastó gran parte de su asignación económica para 2016 en estudios y trabajos técnicos, que detalla como informes mensuales de comunicación y a los que destina 32.844,35 euros de los 47.708,54 de su grupo. El Partido Socialista, por su parte, declara que el grueso de su aportación va a parar a la organización de actos públicos y difusión de iniciativas (9.360, 73 euros), así como a la representación (4.772,98 ?). El tercer socio de gobierno, València en Comú, invierte en servicios de comunicación 15.370,81 de los 17.752 euros de los que disponía. Ciudadanos, único grupo de la oposición que ha hecho públicas sus cuentas, detalla 6.541, 07 euros en desplazamientos en taxis y atención protocolaria. Agua, junto con edición y distribución, son los únicos otros dos conceptos en los que declara gastos.

Compromís, con nueve concejales, declara 4.368,39? en gastos de desplazamiento y manutención, de los cuales 1.915,70 ? son en taxis, 1.299, 21 euros en menús, 123,10 ? en parquing y el resto son viajes en tren y avión, hoteles y hasta 7,20 euros en un bonometro o 4,30 euros en un billete de cercanías de Renfe. En otros capítulos, destacan los 2,85 ? en el herbolario Pepe Navarro, o los 2,42 en papeleria en el mes de septiembre. En cuanto a los socialistas, hay dos facturas de 60,25 euros por la tradución a la lengua de signos, y como gastos menores 12,62 euros en un supermercado, 65,60 en un horno pastelería, o 2,50 en prensa. En el apartado jurídico erflejan 5.826,47 euros, que en gran medida se va al pago fraccionado de las costas judiciales de un caso que se arrastra desde que Juan Ferrer fue concejal en el Ayuntamiento de València.

El Partido Popular fue el único que ayer no subió sus números, – anunció que lo hará a partir de hoy–, al tiempo que se defendía esgrimiendo que el resto lo había hecho «de tapadillo». Para Eusebio Monzó el modelo de ficha definitivo utilizado «es totalmente distinto al aprobado el 5 de mayo de 2017», porque los gastos no están detallados. «Nuestras cuentas estaban preparadas para ser publicadas, a la espera de recibir respuesta a las preguntas sobre la negativa del tripartito a publicar el desglose pormenorizado», incidía el popular. El resto de partidos recordaba que el acuerdo se tomó en marzo, a raíz de la comisión del caso Taula, por lo que el PP no puede alegar sorpresa.

Para el ejercicio 2018 todos los grupos dispondrán de 4.000 euros fijos anuales y una variable mensual de 382 euros por cada representante electo. Así el PP, con diez ediles, dispondrá de 45.840 euros, Compromís (9), 41.256 ?, Ciudadanos (6), 27.504 ?, PSPV (5), 22.920 ? y València en Comú (3), 13.752 ?.