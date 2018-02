Entidades sociales y sindicales apoyan la pancarta en defensa de las pensiones

Entidades ciudadanas, políticas y sindicales salieron ayer en defensa de la decisión del equipo de Gobierno municipal de colocar en el balcón del ayuntamiento una pancarta defendiendo el derecho a una pensión digna. Y esa defensa de la idea municipal es, a la vez, una denuncia de la actitud del Partido Popular, que ha criticado la decisión y la ha tachado de partidista.

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-PV y la Federació de Persones Pensionistes, Jubilades i Minusvàlides de CCOO PV creen que la exigencia de unas pensiones dignas es «una demanda compartida socialmente, legítima y no partidista, que lo que pretende es devolver la dignidad a las personas jubiladas y pensionistas y velar porque en el futuro el sistema de pensiones se mantenga con garantías suficientes».

Por ello, «ante las acusaciones vertidas a raíz de esta decisión municipal», ambos sindicatos han «evidenciado la necesidad de hacer valer esta reivindicación ciudadana». «Desde nuestra posición no entendemos el que ninguna persona se muestre en contra de estas reivindicaciones; que no vienen a demandar otra cosa que la recuperación del poder adquisitivo de las personas pensionistas actuales, y acciones concretas y efectivas para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro», explicaron.

También la Coordinadora de Vecinos de Ciutat Vella cree que es una reivindicación justa en defensa de un colectivo que cada vez tiene más dificultades para llegar a fin de mes.

Y desde el equipo de Gobierno, la concejala socialista y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, lamentó que el PP considere las pensiones un problema partidista y no un problema social, y siga instalado en el «servilismo al gobierno de Mariano Rajoy» y en contra de miles de valencianos.