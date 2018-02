Ciudadanos dice que el alcalde conocía las expropiaciones y cuestiona el crédito puente

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, también denunció la incapacidad de Ribó para hacer un presupuesto que prevea las necesidades del consistorio. «Ribó engaña a los valencianos con el presupuesto municipal», dijo Giner, quien asegura que el alcalde «sabía en septiembre que tenía 20,8 millones de expropiaciones por pagar y no lo presupuestó».

«El préstamo que ha pedido para pagar las expropiaciones supone la constatación de que Ribó es incapaz de hacer un presupuesto del nivel de una ciudad como Valencia», recalcó Giner. «Ribó hizo el presupuesto pensando en el reparto de dinero a cada partido y olvidando a los ciudadanos», dijo.

Respecto a los 25 millones que Ribó ha anunciado que pedirá a los bancos, Giner ha acusado al alcalde de mentir. «Ha dicho que pedía un crédito puente y eso significa una financiación de 12 meses o poco más. Sin embargo, los préstamos que pide Ribó no se pagarán ni esta legislatura ni en la siguiente porque los ha pedido por un periodo de hasta 7 años de amortización. Un crédito puente no es a siete años, eso es un acueducto», ha advertido Giner. «Examinado el pliego de condiciones, se observa que sus plazos de vencimiento serán de 4 o 7 años, lo que no tiene ningún sentido si realmente se tratan de operaciones puente que se deberían cancelar con la incorporación del remanente líquido de 2017», concluyó.