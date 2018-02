La EMT implantará las paradas nocturnas a demanda para dar seguridad a las mujeres

EMT València asegura que pondrá en marcha en su red nocturna las paradas a demanda de las mujeres para garantizar su protección, tal y como ya han empezado a implantar ciudades como Vigo, Terrassa o Bilbao. La compañía municipal explica que las medidas antiacoso machista se llevarán a cabo una vez se complete la importante remodelación de líneas previstas para este año, «un esfuerzo en el que están centrados gran parte de los recursos de la empresa para garantizar su éxito», señalan fuentes de la dirección.

Desde la concejalía de Mobilitat Sostenible (responsable de la gestión de la EMT) recuerdan que el actual equipo de gobierno es el que más medidas ha puesto en marcha para proteger a las mujeres y disminuir los episodios de riesgo nocturnos. «Hay que recordar que las mujeres son las principales usuarias de la compañía, tanto en horario diurno como nocturno, por lo que su protección es un objetivo prioritario para la concejalía y la dirección de la empresa», sostienen desde el área que dirige Giuseppe Grezzi. Efectivamente, según el último Índice de Satisfacción del Cliente, el 66,5 por ciento de los usuarios del autobús público son mujeres, una cifra que se ha mantenido estable desde 2011.

Así, entre las medidas de protección computan acciones como la liberación del carril bus por las noches –con el fin del aparcamiento generalizado en la ciudad– y el aumento de recursos para las líneas nocturnas,en la que se han reducido las frecuencias, en algunos casos, a la mitad. «Si el autobús circula con más fluidez por su carril exclusivo estamos propiciando que se cumplan los horarios y que las mujeres esperen menos en las paradas. De igual manera, con las nuevas frecuencias las mujeres ya no permanecen tanto a tiempo a la espera de la llegada de su bus, con la inquietud que genera a determinadas horas de las noche», señalan desde Mobilitat Sostenible. Según la EMT, de enero del año pasado a enero de este año el refuerzo de las líneas nocturnas ha supuesto una mejora del 28,1 por ciento en el número de usuarios, mientras que las líneas específicas mejoradas (N89, N90, N1 N3 N6 Y N8) crecieron un 48,4 %.



Inquietud detectada hace tiempo

Pero además, desde la EMT aseguran que su preocupación por mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres ya empezó hace meses, «mucho antes de que en los medios se hayan hecho eco de la problemática». Así, el pasado verano finalizó un proceso de participación en el que hubo una mesa de trabajo dedicada a necesidades específicas de los distintos colectivos, además contemplado desde una perspectiva de género. En este contexto explican que afloraron las inquietudes de las mujeres respecto a su inseguridad en determinadas paradas nocturnas y la necesidad de poner en marcha un sistema que ayude a combatir su desprotección.

Este sistema podría ser el de parada bajo demanda por las noches, de tal manera que una mujer pueda pedirle al chófer que la detenga en un autobús en el lugar más cercano a su domicilio o en algún punto que considere más seguro que la parada habitual. De esta forma el posible agresor perderá las referencias habituales de las paradas.

En todo caso, EMT València recalca que hasta la fecha no ha recibido ninguna petición explícita para poner en marcha un servicio de estas características, «pero eso no significa que no lo vayamos a hacer», aclaran. «Es más, lo pondremos en marcha aunque no tengamos una petición concreta, porque consideramos que la mejor manera de evitar situaciones de riesgo es la prevención y esta es una medida que puede dar mucha confianza a nuestras usuarias de la red nocturna», destacan desde la empresa municipal.

Lo que todavía no existe es una fecha concreta para su puesta en marcha, «ya que no es una petición prioritaria de ninguna persona o colectivo», insisten. «La EMT está volcada en la remodelación de su red. Mañana mismo, en un importante esfuerzo comunicativo, se estrenan itinerarios modificados o ampliados en ocho líneas de la red y más adelante será el turno de las líneas del centro, por lo que durante este año la mayor parte de los esfuerzos de la compañía se han concentrado en que la nueva red sea un éxito», explican. Eso dejaría para 2019 la puesta en marcha de este servicio de parada nocturna bajo demanda para las mujeres.