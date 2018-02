La Semana Santa Marinera valora muy positivamente las directrices de Cañizares

El Arzobispado de València defendió ayer la pastoral de Antonio Cañizares en la que da directrices a las cofradías para evitar la secularización de la fiesta y no caer en manifestaciones estéticas y populares vacías de verdad. Fuentes de la institución aseguraron que el cardenal arzobispo está muy preocupado por la «secularización» no solo de la Semana Santa Marinera, sino de todas las fiestas. No hay, por tanto, animadversión a nada ni a nadie, como no lo hay al tratar de abrir estas celebraciones, ahora limitadas a los poblados marítimos, a otros barrios de la ciudad.

Según las fuentes, la idea no es quitar protagonismo a nadie, sino atender a aquellas personas que no pueden desplazarse hasta el Marítimo por problemas de movilidad u otros.

Por su parte, el presidente de la Semana Santa Marinera, Francisco Carles, también comparte las directrices dadas por el arzobispo de València a las cofradías. «Me parece excelente», dijo Carles, que recordó que esta pastoral de Antonio Cañizares afecta a todas las cofradías y hermandades de la diócesis, no exclusivamente a València.

De hecho, aseguró que su cofradía trabaja directamente con la iglesia, participa de todos los actos y él mismo es catequista. «Ante todo, somos iglesia y participamos en todo lo que es la parroquia», afirma.



Difusión turística

Carles no cree que la difusión turística de la fiesta entre en contradicción con esta postura del Arzobispado. Opina que son cosas distintas y recuerda que la Semana Santa Marinera tiene 50 años de tradición y que, por tanto, al igual que las procesiones de Andalucía, tiene un arraigo que llama la atención de la gente. Pero «todo es un conjunto» y está bien que vengan a ver esta manifestación religiosa, concluyó.