El concejal dimitido de Ciudadanos confiesa que hubo diferencias en el grupo

El pleno del Ayuntamiento de València validó ayer la dimisión del concejal de Ciudadanos Santiago Benlliure, quien aseguró marcharse por cuestiones personales, pero marcado también por los enfrentamientos que ha mantenido dentro del grupo, según admitió a la salida del hemiciclo.

La dimisión del concejal se produjo hace dos semanas casi por sorpresa y sin hacer ruido se marchó también ayer. Simplemente se dio cuenta de su dimisión y abandonó el pleno entre aplausos de la corporación y saludos de algunos de sus compañeros.

No hubo intervenciones, pero a la salida dio algunas explicaciones a los medios. Acompañado de otra de las concejalas críticas del grupo, María Dolores Jiménez, Benlliure explicó que sus obligaciones profesionales le impiden seguir siendo concejal, cargo que ocupaba a tiempo parcial. «No es un portazo, como se ha dicho, esto estaba meditado desde hace meses y ha llegado un momento que no podía dedicarle más tiempo», dijo el concejal, quien aseguró estar «orgulloso» de su trabajo.

Benlliure aseguró que seguirá en el partido y no descarta volver algún día a la política. A su juicio, «es el momento de ciudadanos» y es el momento de luchar por «gobernar».

A pesar de ello, el concejal admitió malos momentos. A la pregunta de si estos enfrentamientos han pesado en su decisión respondió: «si te dijera que no, mentiría». «Es importante tener ilusión en este trabajo y cuando no tienes la ilusión necesaria, es cuando te planteas cosas», dijo.

Al portavoz, Fernando Giner, le achaca no haber liderado el grupo y «cuando ves que algo falla, tienes que hacer crítica constructiva. Pero no era un problema con el portavoz. El grupo tenía que estar más cohesionado, pero esto pasa en todos los grupos», explicó.

Por su parte, el sustituto de Benlliure, José María Bravo, que se dio de baja de Ciudadanos después de los comicios de 2015, volverá a darse de alta en el partido. De este modo, Bravo podrá integrarse en el grupo municipal de Ciudadanos y no ir al de no adscritos por su condición actual de independiente.

Así lo anunció ayer el portavoz de la formación, Fernando Giner, que ha señalado que está previsto que en el pleno ordinario de marzo tome posesión. «Iba a entrar como independiente, pero para evitar cualquier tipo de problemas si lo hubiera, se da de alta, no pasa nada y todo solucionado. Es un afiliado de Ciudadanos y ya está», aseguró Giner.