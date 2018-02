El PP critica que Xarxa llibres solo ha llegado al 48 % del alumnado

El Concejal del Grupo Municipal Popular, Cristóbal Grau, indicó ayer que «es un auténtico despropósito» que la Diputación reclame al Ayuntamiento 96.600 ? en concepto de intereses de demora por las cantidades no gastadas del programa de ayudas Xarxa Llibres del curso 2015/2016, que ya fueron reintegradas a la Diputación. Para él «el programa Xarxa Llibres no solo no consiguió la prometida gratuidad de los libros de texto sino que dejó fuera de estas ayudas al 52% de los alumnos empadronados València».

Por su parte, desde la Diputación matizaban, tal y como ya expresó su presidente, Jorge Rodríguez el pasado lunes, que, actualmente «se han adherido el 100% de los centros públicos y el 73% de los concertados». Sobre la reclamación de las cantidades del curso 2015/16, decían que era una cuestión técnica y matizaban que «aunque el PP no se lo crea, porque para ellos es difícil, aquí se aplica la legalidad vigente».