Maite Girau acusa a Gómez de dejar fuera a los miembros de su candidatura

La candidatura de Maite Girau en las reciente primarias locales del Partido Socialista ha expresado su malestar con la candidatura ganadora en esas elecciones por no incorporar a ninguno de sus miembros en la nueva dirección política, aprobada en el congreso de este fin de semana. Es más, ha impugnado las listas oficiales para el comité comarcal por no respetar la composición en cremallera de los primeros puestos. Pero desde la candidatura contraria, la de Sandra Gómez, la versión es muy diferente. Aseguran que no ha habido integración precisamente

La también concejala de Deportes aseguró, así mismo, que durante el congreso de este fin de semana no le dejaron a su candidatura ni espacio ni medios para trabajar, hasta el punto de que las reuniones tuvieron que hacerlas en la calle y sus listas las escribieron a mano.

Y precisamente las listas son el tercer punto de discordia, en principio porque los primeros cargos de la ejecutiva son hombres y en las listas a los comités comarcales no se ha respetado la obligación estatutaria de hacerlas en cremallera, es decir, un hombre, una mujer. De hecho, la candidatura de Maite Girau ha impugnado esas listas y serán los órganos del partido los que se pronuncien sobre su legalidad.



Versiones enfrentadas

Desde la candidatura de Sandra Gómez, sin embargo, se asegura que estas acusaciones no tienen sentido, particularmente las de falta de integración y de paridad. «Son absolutamente falsas», aseguran.

Según estas fuentes, las listas que presentó la candidatura de Girau a los comités local, comarcal y nacional totalizaban 9 hombres y dos mujeres, mientras que la lista a la ejecutiva la componían 4 hombres y una sola mujer, es decir, no respetaban la paridad y además hacían inviable cuaquier negociación sobre la integración de candidaturas. Solo Julio Such entró en la terna final al negociar por separado.

Y sobre la lista impugnada por la candidatura de Maite Girau, la otra parte asegura que se trata de una lista en la que «por error» se pusieron dos hombres y dos mujeres, una cuestión que «puede solucionarse» y que no tendrá ninguna consecuencia oficial.