València cuestiona los "tics" domésticos con un enfoque positivo

´Canviem els domèsTICs per igualtat´, ese es el eslogan de la nueva campaña del Ayuntamiento de València para hacer frente a las costumbres machistas arraigados en la sociedad y que cargan a las mujeres, entre otras, con las tareas domésticas. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas lanza esta campaña que se completará con toda una programación durante el mes de abril, para reflexionar y visibilizar una realidad problemática del día a día de muchas mujeres.

"Históricamente se ha cargado y se continúa cargando a las mujeres con todas las tareas domésticas, por eso queremos poner el foco sobre esa realidad de trabajo invisible y lo hacemos con un enfoque positivo", señala la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, que explica que se quiere cuestionar la vida cotidiana y las desigualdades que vivimos en sociedad. La campaña se centra en cuestiones como por ejemplo la crianza, la atención a personas mayores y dependientes, la organización familiar y la limpieza, que son "trabajos fundamentales que no se consideran productivos y que no están valorados", subraya Lozano.

En España, en el 83 % de los casos de atención a personas dependientes son mujeres las responsables; más del 90 % de permisos de paternidad o maternidad los utilizan mujeres; casi el 74 % del trabajo a tiempo parcial lo ocupan mujeres; las mujeres dedican 4 horas y 7 minutos a las tareas de limpieza y organización del hogar frente a 1 hora y 54 minutos de los hombres; y, como consecuencia de las cargas, los hombres tienen una hora y media más de tiempo libre que las mujeres. Unos datos que destaca la regidora y que demuestran el panorama actual de desigualdad, en el que por cada hombre que abandona el trabajo por razones familiares, lo abandonan 25 mujeres.

La campaña ´Canviem els domèsTICs per igualtat´ tiene entre sus objetivos "que muchas mujeres se dan cuentan que no queremos ser las cuidadoras en exclusiva", reflexionar sobre la propia vida cotidiana y la dedicación de cada uno al hogar, y plantear una reflexión social sobre el sistema y la estructura establecida. Una estructura que, como asegura Lozano, "proviene de cuando había una división sexual del trabajo muy clara, los hombres tenían un trabajo remunerado y las mujeres se dedicaban a la parte reproductiva. Pero evidentemente la sociedad ha cambiado muchísimo y las estructuras continúan siendo las mismas, y, por tanto, no dan respuesta a esta nueva realidad".

Los carteles de la campaña tratan de denunciar con viñetas de humor esos tics machistas y ya se pueden ver en el mobiliario urbano de la ciudad. Además, la campaña, que ha sido diseñada por Ladies & Gentlemen, se completa con folletos, chapas y abanicos con el eslogan, y un vídeo que se puede consultar en la página web https://www.domes-tics.com/, que recoge también toda la información relativa a esta iniciativa.

PROGRAMACIÓN EN ABRIL

Para no coincidir con las actividades de Fallas, durante el mes de abril está prevista toda una serie de actas en paralelo a la campaña. El 5 de abril habrá una mesa de diálogo sobre maternidades y paternidades; el 12 de abril, una jornada sobre buenas prácticas en curas desde las administraciones públicas, donde habrá responsables de los ayuntamientos de València Madrid, Zaragoza, y Barcelona; el 18 de abril, se inaugura una exposición colectiva de ilustradores que han trabajado por la igualdad de género; y el 24 de abril, está prevista la conferencia de Lina Gálvez sobre mercado laboral y género.