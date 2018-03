Unos bolardos en lugar de un parque

El pasado día 1 de febrero en un solar que hay en la calle Josep Sanchis se colocaron unas placas de prohibido aparcar por obras. Los vecinos como yo pensamos que ejecutarían obras para la adecuación de zona verde del solar, como así consta en el plan general, pero cuál fue la sorpresa que después de dos semanas se retiraron las placas y las únicas obras que han hecho es poner unos bolardos en la acera que impiden acceder al solar y aparcar.

Me puse en contacto con el Ayuntamiento de València y tuvieron la amabilidad de explicarme que no se puede actuar en el solar porque hay una pequeña parte que es de propiedad privada. Y yo me pregunto, ¿no dispone el ayuntamiento de presupuesto para poder expropiar esa parte y adecuar el solar como zona verde? Porque que está así más de 15 años y en este tiempo podían hacer algo más que poner unos simple bolardos.

Joaquín Soler García