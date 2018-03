Oliver pide escalonar horarios antes que ampliar la V-21

La segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València y portavoz de València en Comú, María Oliver, ha considerado que para descongestionar la autovía de acceso a la ciudad por el norte, la V-21, en horas punta «es más fácil» escalonar la hora de entrada al trabajo en entornos próximos como la Universitat Politència de València (UPV) o la Universitat de València (UV) que ampliarla «sobre un entorno de huerta que tiene un valor incalculable».

Tras reconocer en una entrevista a Europa Press que «es evidente que en la V-21 hay problemas en las horas punta», Oliver ha apuntado que la propuesta que ha planteado «por lo menos, se podría estudiar», teniendo en cuenta que «son soluciones se han tomado en otras ciudades y que dan resultado». «Si no, al final parece que el objetivo no sea más que la obra en sí misma», agregó. La edila indicó que infraestructuras como la V-21 y actuaciones como las planteadas para esta autovía tienen que ver con el «modelo de ciudad» y «con su desarrollo», por lo que opinó que ese modelo debe distinguir a un gobierno formado por València en Comú, Compromís y PSPV «de otros no progresistas».

Asimismo, la responsable municipal consideró que «tampoco tiene mucho sentido que se esté apostando» en el ámbito «de la Generalitat por una Ley de Protección de la Huerta» y que «no se sea coherente a la hora de defender la V-21 en el formato que tiene ahora». A su vez, consideró que el alcalde Joan Ribó debería «insistir» para que se produjera el encuentro con el Ministerio de Fomento.



El PP habla de «ocurrencias»

El presidente de la gestora del PP de València, Luis Santamaría, contestó y calificó de «continuas ocurrencias» las propuestas del gobierno local tripartido para «frenar inversiones en València como la ampliación y mejora de la V-21». Santamaría reclamó así «coherencia, responsabilidad y sentido común» frente a las propuestas de València en Comú «para frenar la ampliación prevista y aprobada en esta vía». Del mismo modo, advirtió de que «seguir por este camino» conllevará «desperdiciar una inversión de 30 millones que es clave para la ciudad».



Cs insiste en las pasarelas

Por su parte, el portavoz de Ciudadadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, recriminó al alcalde Joan Ribó que «no exigiera accesos» al metro a la Generalitat antes de retirar la pasarela del metro de la Avenida del Cid. El concejal acusó a Ribó de «falta de diálogo y coordinación con la Generalitat Valenciana en las actuaciones realizadas en la Avenida del Cid para habilitar pasos subterráneos en el metro que puedan ser usados por los peatones», según informó el grupo en un comunicado.