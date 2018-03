Ribó cree que el hotel de 30 alturas de La Marina de València "no es una aberración"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este miércoles que el hotel proyectado para La Marina "no es una aberración", al tiempo que ha asegurado que se trabajará para cuidar su "integración paisajística". Ha precisado que no tiene que alcanzar las treinta alturas, dado que ese es el máximo y podría tener menos plantas, y ha apuntado que "no es negativo" ni "urbanísticamente" ni "desde el punto de vista de la sostenibilidad".

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la entrega de los premios 'Dones de la Festa' otorgados por el Ayuntamiento de València, preguntado por el rechazo del grupo municipal de València en Comú, socio del equipo de gobierno, al proyecto de un hotel en los terrenos de La Marina por su "impacto paisajístico y urbanístico inaceptable para los Poblados Marítimos".

"Es su opinión", ha respondido el primer edil, que ha matizado que "no es una torre de treinta pisos" sino que tendrá un "máximo de treinta pisos". "Máximo no quiere decir que se llegue ahí", ha insistido, a la vez que ha apuntado que "no es un planteamiento solo de un hotel" sino que también se ha hablado de "servicios" y de "diferentes actividades" para este edificio.

Joan Ribó ha afirmado que se va a trabajar "por la integración paisajística" de este proyecto y para que sea "un proyecto emblemático para la ciudad". El responsable municipal ha opinado que "un edificio alto, que no tiene que ser de treinta plantas, no es ni urbanísticamente ni desde el punto de vista de la sostenibilidad negativo".

"Todas las ciudades hacen edificios como este. Quiero transmitir que hacer un edificio alto en estos momentos no es una aberración. Los proyectos que se hacen en todo el mundo son los más sostenibles energéticamente y los mejores desde el punto de vista de la movilidad", ha aseverado.

El primer edil ha citado como ejemplo la ciudad de New York y ha reiterado que la apuesta por la construcción vertical "es más estable y sostenible desde un punto de vista energético y a todos los niveles".

Respecto al hotel proyectado en La Marina ha agregado que puede convertirse en "un edifico emblemático" y ha insistido en que se va a trabajar para "poner las condiciones" que lo hagan posible, con "calidad" e "integrado en el lugar en el que se va a ubicar".

"Son elementos que los podemos explicar y trabajar sin problemas", ha dicho. A su vez, ha señalado, preguntado por si se trabajará para reconducir la posición de València en Comú, que su voluntad es "integrar" aunque se trata de una cuestión que "no solo depende de Alcaldía".

No obstante, ha comentado que el proceso para la puesta en marcha del proyecto será largo, teniendo en cuenta que se trata de cuestiones que dependen de tres administraciones --Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central--.

"UN PASO DE GIGANTE"

Joan Ribó ha valorado, por otro lado, la reunión del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007 celebrado el pasado lunes tras "cinco años" sin convocatoria y ha señalado que posibilitó dar "un paso de gigante y poner en marcha temas".

"La Marina también necesita económicamente poder funcionar y poder hacer unas instalaciones de las que puedan disfrutar todos los valencianos. Creo que vamos adelante, soy optimista respecto a la Marina. Hay cosas que me gustaría que se arreglaran pronto como el tema de la deuda. Trabajamos en eso y creo que avanzaremos. Hay cosas que cuidaremos que se hagan adecuadamente", ha expuesto el alcalde.