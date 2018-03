Las paellas universitarias de 2018, contra el machismo

La organización del Festival Universitario de Paellas 2018, de cara a la celebración de su próxima edición, reafirma su especial compromiso para un evento libre de machismo que sirva de ejemplo de festival musical con valores. Para conseguir este objetivo, promotores y marcas colaboradoras han diseñado una batería de iniciativas con las que concienciar a la comunidad universitaria ante una lacra que afecta a toda la sociedad como es la violencia contra las mujeres.

Uno de los puntos fuertes del cartel musical del Festival Universitario de Paellas 2018 será el rapero alicantino Arkano. El artista es conocido internacionalmente por alejarse del discurso más habitual de los raperos ya que en sus improvisaciones denuncia el machismo, la xenofobia, la homofobia y se alza contra los cánones de belleza. Como novedad, en esta edición de 2018 el alicantino se medirá con la rapera Woyza, también conocida por sus letras con crítica social, en especial contra la desigualdad de género y el machismo. Ambos participarán en un show freestyle en el que crearán una canción en pro de la igualdad de género.

Además, desde la organización se ha solicitado a todos los artistas que completan el cartel musical de este año para que primen canciones que no contengan letras y mensajes sexistas, con el fin de conseguir un Festival ajeno a los mensajes machistas y de denuncia de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.



Puntos violeta y campaña contra el sexismo

Durante la celebración del evento, el recinto contará con diferentes "puntos violetas" asistidos por profesionales con formación específica para informar, concienciar y acompañar a las mujeres que pudieran verse afectadas por situaciones de acoso o cualquier tipo de violencia. Espacios seguros en el recinto desde los cuales los servicios de seguridad puedan actuar de forma prioritaria.

Esta semana la organización ha puesto en marcha una campaña de concienciación por un Festival libre de machismo, que se incluirá en las redes sociales (donde cuenta con más de 20.000 seguidores) y en su página web, para que antes de la celebración del evento las y los estudiantes muestren sensibilización con la filosofía del evento.

Con esta acción, se pretende potenciar que las y los estudiantes a la hora de elegir el lema de su camiseta, se decanten por mensajes no sexistas y que no supongan ningún ataque contra las mujeres. De hecho, la organización del Festival Universitario de Paellas habilitará próximamente un concurso con el que premiar la camiseta más ingeniosa y no sexista.

Además, las entradas físicas del Festival, así como las pulseras que la organización repartirá a la comunidad universitaria en los accesos al recinto contendrán la campaña y el lema en el que se anima a disfrutar del evento sin sexismo.



Camisetas ´No es No´ contra el machismo

Como ya se anunció, en la segunda oleada de venta de entradas en los meses pasados, la organización del Festival Universitario de Paellas 2018 regaló junto con la entrada de esta edición una camiseta con mensajes contra el machismo y la violencia de género. La camiseta, repartida en los diferentes aularios de todas las universidades participantes, llevaba por lema "NO es NO. Paellas Universitarias sin mensajes machistas".



Trayectoria del Festival Universitario de Paellas

Paellas Universitarias se ha convertido año tras año en el evento universitario más grande de Europa. En su edición de 2017 contó con una oferta musical de más de 20 grupos en dos escenarios diferentes durante 8 horas ininterrumpidas. La música, los espectáculos y las tradicionales paellas son la esencia de este evento que cada año acoge a decenas de miles de jóvenes universitarios en su cita previa a la celebración de exámenes.

La tradición de celebrar un evento de Paellas Universitarias previas a los exámenes se remonta a más allá de dos décadas. Cada curso se consolida como un encuentro muy valorado por la comunidad universitaria, una cita casi obligatoria y de referencia en el calendario estudiantil. Las entradas del evento se están vendiendo en todas las universidades y centros de estudios superiores de la ciudad.