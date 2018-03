Aspirantes a conductor de la EMT denuncian que se evalúa una aptitud que no está en las bases

Doce de los 67 conductores que se presentaron el pasado fin de semana a las pruebas de conductores para llenar la bolsa de trabajo de la EMT (de hasta 300 puestos), denunciaron ayer que la empresa externa que se encarga de los exámenes evalúan «la conducción eficiente», una aptitud que según los reclamantes no está incluida en las bases de la convocatoria. La empresa municipal niega que esta prueba se esté contemplando. «En las pruebas realizadas de conducción a los candidatos de la bolsa no se considera la conducción eficiente, ni el ahorro de combustible», aseguró la EMT.

Según explicó Germán Robles, uno de los aspirantes y portavoz de los denunciantes, en las bases figuran como evaluables cada una las siguientes acciones: incorporación a la circulación, incorporación a rotondas, cambio direcciones a la derecha, cambio de direcciones a la izquierda, cambio de dirección a la derecha en sentido giratorio, cambio de dirección a la izquierda en sentido giratorio, cambios de sentido, progresión en calzada, acceso a las paradas y aproximación y realización de paradas. Por tanto no se incluye la «conducción eficiente», como sospechan que se está evaluando.

Lo cierto es que la EMT, en un reciente comunicado explicaba que con la realización de la prueba «se evaluarán las actitudes y aptitudes de los conductores y conductoras así como otros parámetros, como la eficiencia, la adaptabilidad, la seguridad y la circulación», aunque la compañía explicó que era una manera de referirse a los diez puntos que sí se examinan.

«UGT ha reclamado que la conducción eficiente no está puesta en las bases y hoy –por ayer– les han contestado denegándolo. Los 12 conductores pedimos revisión de examen, ya que el examen este año está grabado con cámaras de video, el sonido, telemetría del vehículo y GPS, conforme a las bases publicadas en la oposición, a lo que la EMT aún no ha contestado», explicó Germán Robles.

Por otra parte el Consejo de Administración de la EMT aprobó ayer el convenio colectivo con la abstención del PP y Cs. Sobre las críticas de CCOO a las modificaciones en el texto original, la EMT recordó que son aspectos que el departamento jurídico ha matizado y «que no suponen ningún cambio del acuerdo entre las partes».