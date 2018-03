Los socios del PSOE en Moncada quieren impedir las paellas

Todo apunta a que las próximas paellas universitarias, el 13 de abril, se celebrarán en Moncada. Así lo confirmaron a finales de la semana pasada fuentes de la alcaldía. Sin embargo, el resto de partidos políticos -tanto los socios de gobierno como la oposición- no están de acuerdo y han rechazado el macrofestival programado para dentro de un mes en el solar de la calle Quart, detrás del cementerio.

Tanto es así, que Guanyem y Acord Ciutadà- socios del PSOE en un gobierno tripartito que últimamente se tambalea- a través de sus portavoces, Manolo García y Vicent Conejero se han posicionado totalmente en contra. Es más, han afirmado a Levante-EMV que «detendremos la celebración de las paellas si podemos». Asimismo, han asegurado que si no pueden evitar el evento, «pelearemos por garantizar la seguridad de la ciudadanía, la economía, la sostenibilidad, el bajo consumo de alcohol y estupefacientes e intentar darle otro sentido a la fiesta». Aunque, han recalcado, «si tenemos alguna capacidad de decisión sobre este acto intentaremos que no se haga».

El portavoz del Partido Popular, Miguel Gallego, por su parte, ha explicado, así de contundente, su punto de vista a este diario: «Nos oponemos rotundamente a que este evento se realice en Moncada». De esta forma, el grupo municipal ha apuntado que «desde el PP entendemos que el equipo de gobierno debería haber hecho una consulta a los vecinos». Además, Gallego ha opinado que «Moncada no tiene infraestructuras necesarias para organizar un evento de mas de 25.000 esudiantes», al tiempo que se ha preguntado: «¿Qué interés tiene el concejal y la alcaldesa en traer un evento de este tipo?». El PP también ha criticado que «nos hemos enterado por redes sociales y es surrealista». De la misma forma lo ha hecho Jesús Gimeno, portavoz de Ciudadanos del consistorio. «La alcaldesa nos tenía que haber informado y no enterarnos por la prensa. Nos gustaria saber qué significa para el municipio, cuánto nos va a costar, qué beneficios tiene, etc. para poder tener todos los elementos de valoracion y emitir un juicio de valor. No nos informan de nada», ha sentenciado el edil.

La izquierda municipal que se sitúa en la oposición del gobierno local también se ha opuesto a este macroevento que prevé concentrar a 25.000 jóvenes en un solar de Moncada, un municipio con un número de ciudadanos similar. A.Mun Moncada (la Asamblea Municipalista de Unitat Popular), a través de su portavoz Ferran Cuadros ha afirmado que «La masificación de un espacio no es la mejor manera de celebrar nada» y ha añadido: «Consideramos que no es la mejor manera de promocionar el pueblo ni el comercio local porque los asistentes no gastarán en el pueblo, al tiempo que traer a miles de personas a un espacio que no reúne las condiciones...no es muy afortunado». Así, ha concluido Cuadros: «No somos partidarios».

Por su parte, Pepe Espla, del grupo municipal de Compromís ha apuntado que él «no haría esta macrofiesta porque no veo ningún aspecto positivo».