València se llena de visitantes, pero sin la avalancha de 2017

Muchos son los factores que determinan finalmente el número de visitantes a las fallas. Y este año había un elemento muy positivo en ese sentido, que es la coincidencia del día 19 con un lunes, pero muchos otros en contra, entre ellos la cercanía con la Semana Santa, el hecho de que San José no sea fiesta en la mayor parte de España y el tiempo que no acompaña mucho. En definitiva, este año habrá un lleno importante, pero no la avalancha del año pasado. Los propios hoteleros así lo aseguran después de comprobar que fuera del centro de la ciudad, todavía hay plazas disponibles.

Después de la experiencia del año pasado, cuando la ciudad se llenó de bote en bote por la coincidencia del tramo final de la fiesta en fin de semana, se esperaba que este año, que había puente, se repitieran unas fallas multitudinarias. Y en cierta medida así será, porque para estos días se espera la llegada masiva de visitantes, pero no se alcanzarán los niveles del año pasado.

Según explicó Ximo Solà, presidente de la Unión Hotelera, en los hoteles del centro de la ciudad la ocupación es plena, pero en los hoteles de la periferia sigue habiendo plazas libres, la ocupación está entre el 70 y el 80 por ciento. «Será un fin de semana bueno, pero no mucho mejor que uno normal», dijo.

El motivo, a su juicio, es la proximidad con la Semana Santa, el hecho de que San José no sea fiesta en la mayor parte de España y la incertidumbre del tiempo.

Apartamentos ilegales

Y hay un elemento más que no afecta al número de visitantes, pero sí a su negocio, que es la proliferación de los apartamentos ilegales, que según Solà, aportan 5.000 plazas y están llenos esos días. «Estamos muy enfadados. Hay hoteles que han comprado suelo en Ciutat Vella y ahora han parado las licencias, mientras que los apartamentos, que son los que generan botellón y molestias a los vecinos, siguen apareciendo sin control alguno», explicó visiblemente molesto.



Los medios de transporte también están en sintonía con las apreciaciones de los hoteleros. Según fuentes de Renfe, para estos días festivos se han ofertado 25.000 plazas más de largo recorrido y alta velocidad, y hasta el momento se ha vendido aproximadamente el 85%, es decir, aún quedan plazas. También se han reforzado las cercanías hasta llegar a los 2.300 trenes, un 80% más que en condiciones normales y con servicio ininterrumpido las 24 horas. Más de mil personas están trabajando estos días, dijeron las fuentes.

Ni aviones ni coches

Y por lo que se refiere al aeropuerto, la previsión era mover (salidas y llegadas) 188 vuelos ayer, 137 hoy, 147 mañana y 163 el lunes. Fuentes de AENA no detallaron si son más que un fin de semana normal, aunque aseguran que serán más que el año pasado por el crecimiento que el aeropuerto de Manises viene experimentando desde hace meses.

Ni siquiera se notó ayer una fuerte entrada de coches en las carreteras de acceso a València. Según fuentes de la Sala de Control de Tráfico, a medio día no hubo problemas, se registraron menos incidencias incluso que un viernes normal, con apenas 1 kilómetro de retención en la entrada por la Avenida del Cid.

Y a las ocho de la tarde, la situación seguía siendo normal, con las habituales retenciones en la V-30 a la altura de Quart de Poblet. «Sorprendentemente está siendo una tarde completamente normal, como un viernes cualquiera», dijeron desde el Centro de Gestión de Tráfico de València.