La Universitat examina el tratamiento de la mujer en las fallas

Una comisión del departamento de Sociología de la Universitat de València, con Verónica Gisbet Gràcia al frente,ha estado recorriendo estos días las fallas de la ciudad para evaluar el tratamiento de la mujer en los monumentos falleros. Puede decirse que es el trabajo de campo del informe encargado por el Consell de les Dones y per la Igualtat del Ayuntamiento de València, que se ha propuesto analizar estos aspectos de la fiesta y abrir un debate con el mundo de las fallas. La concejalía de Igualdad no ha querido adelantar ningún detalle, esgrimiendo quea ahora es el momento de las Fallas, no de la regidoria.

En principio, el Consell de les Dones decidió convocar el pasado 23 de enero una subcomisión especial para analizar y revisar el tratamiento de la mujer en los monumentos falleros. Pero en esa reunión se prefirió aplazar cualquier pronunciamiento en ese sentido hasta que pasaran las fiestas, pues las fallas de este año ya estaban prácticamente acabadas.

Se decidió, eso sí, encargar a la Universitat de València un informe sobre este asunto, aprovechando ya estas fallas para hacer el trabajo de campo. Así pues, estos días un grupo de expertos recorre los monumentos analizando los ninots, las escenas y los diseños en los que la mujer es protagonista, recogiendo los excesos que se producen en cada uno de estos apartados.

La sensación es que, lo mismo que la sociedad va evolucionando, las fallas han cambiado también. Y a mejor. Pero desde el Consell de les Dones, en el que están representadas una treintena de entidades, creen importante abrir un debate en este sentido, sin imponer condiciones ni censuras, sino escuchando a todas las partes, incluidos los artistas falleros, y lanzando un mensaje a la sociedad.

Este año, por ejemplo, son muchos los monumentos que todavía retratan a las mujeres con formas hiperbólicas o subyugadas. Están en los remates, en las escenas y en los ninots más variados, aunque en la mayoría de los casos puede hablarse de falta de respeto o de tratamiento satírico. Pero cada vez más salen monumentos con apuestas claras por la igualdad y en contra de la homofobia. Es el caso de la falla General Llorens-Doctor Marco Merenciano, con tema monográfico en contra del machismo y por la igualdad entre los sexos, así como una defensa del mensaje inclusivo.

También la falla Ciutat Vella se ha llevado el primer galardón de los premios Caliu instaurados por el Ayuntamiento de València para reconocer el trabajo de las comisiones por la igualdad y la inclusión. El informe elaborado por el departamento de Sociología estará concluido a finales de año tras un debate abierto con todas las partes.