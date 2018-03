Las paellas de Moncada no generan el rechazo que tuvo en la Marina

n La previsión de celebrar la nueva edición de Paellas Universitarias en Moncada y congregar en el evento cerca de 25.000 personas en el municipio de l'Horta no ha traído, de momento, protestas de agrupaciones o entidades sociales de la población como sí pasó en la edición de la fiesta celebrada en la Marina Sur de València, cuando el director del Consorcio València 2007 rechazó, meses después del macrofestival, volver a albergar el evento al no ser «adecuado» para el tipo de ocio que la Marina quería ofrecer.

A menos de un mes del 13 de abril, fecha elegida para las próximas Paellas Universitarias, las entidades con las que ha podido contactar este diario no se muestran en contra de su celebración. La peña taurina San Miguel de Moncada, que tiene programada una capea nocturna ese mismo día, sólo media hora después de la finalización del evento universitario, no teme al «desastre» que podría generarse una masificación de asistentes en el recinto taurino como alertaba hace unos días el portavoz de Ciudadanos de Moncada, Jesús Gimeno. Al contrario. «No creemos que vaya a haber ningún problema. Si después de las paellas los asistentes quieren acercarse y disfrutar de la capea, son bienvenidos. Las entradas se venden a precios populares», expresaban ayer fuentes de la agrupación taurina a Levante-EMV, al tiempo que recalcaban que para ellos no supone «ningún problema» que ambos actos se realicen de forma simultánea. Tal como ha podido saber este diario, la asociación de comerciantes de Moncada a previsto reunirse en unos días para abordar el tema pues, el hecho de que algunos comercios vayan a tener un papel en las paellas por la contratación de empresas locales para algunos de los servicios que se darán, hace que dentro de la propia entidad haya opiniones diversas sobre el macrofestival.

Por otra parte, la empresa organizadora del multitudinario evento ha explicado que ha presentao ya toda la documentación requerida (un plan de autoprotección que tendrán que supervisar la Generalitat Valenciana, la Delegación del Gobierno y el consistorio, y el contrato de la póliza del seguro) y está a la espera del permiso.

Hay que recordar que los partidos en la oposición en Moncada (Ciudadanos, PP, Compromís y A.Mun) y los socios de gobierno del PSPV (Acord Ciutadà y Guanyem Moncada) se posicionaron en contra del macrofestival.