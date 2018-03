La Policía Local reclama que se fije un horario para limitar el uso de petardos

La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, propuso ayer la fijación de un horario durante el cuál no se puedan lanzar petardos en Fallas. Es, a su juicio, la única manera de evitar molestias de este tipo a horas intempestivas de la noche, ya que el actual bando de Fallas resulta «muy ambiguo» e impide a la policía poner denuncias. De hecho, este año se han recibido 492 quejas por este motivo, 175 más que el año pasado, y no se ha impuesto ninguna sanción.

Menguzzato se pronunció en estos términos durante la presentación del balance de Fallas en lo que a Policía Local y Bomberos se refiere. A su juicio, se ha hecho un buen trabajo y se han logrado los objetivos, mejorando, en general, los resultados del año pasado.

Según sus datos, entre el 1 y el 19 de marzo han sido detenidas 42 personas, 9 de ellas por violencia de género y 5 por incumplir la orden de alejamiento, una constante a lo largo del año, precisó. Pero lo más destacado han sido las quejas al 092 por cuestiones diversas. En concreto, se han recibido 21.289 quejas, seiscientas más que el año pasado. Han bajado las relacionadas con la seguridad ciudadana y se han mantenido en términos parecidos las de tráfico (5.209) y policía administrativa (3.039), aunque dentro de este grupo llama la atención las relativas a ruidos. Y es que este año ha habido 1.122 llamadas por este motivo, cuando el año pasado fueron 810. Especialmente conflictivo fue el sábado, día 10, cuando se concentraron 700 de estas quejas.

A pesar de ello, el número de denuncias ha bajado de 56 a 43 y ninguna ha sido contra verbenas, lo que viene a demostrar que no siempre las quejas coinciden con ilegalidades reales. Según explicó la concejala, hay más llamadas que incumplimientos, ya que las fallas suelen cumplir con el cierre de verbenas a las 4 de la madrugada y el límite de sonido en 90 decibelios. La noche de las 700 llamadas, de hecho, no se abrió ningún expediente, recuerda.

Los petardos

También han bajado las reclamaciones contra locales públicos ( de549 a 213) y se han incrementado notablemente las quejas por petardos (de 317 a 492), un apartado en el que se detuvo la concejala porque pese a ese incremento, no se ha puesto ninguna sanción. Anaïs Menguzzato explicó que el actual bando de Fallas establece una fecha a partir de la cual se pueden lanzar productos pirotécnicos y prevé sanciones en caso de alteración de la convivencia, un término «muy ambiguo» que dificulta la labor sancionadora de los agentes. «¿Cómo calculamos cuánto ha molestado?», se pregunta. «No es posible», responde.

Así pues, propone que para años posteriores se establezca un horario de prohibición de tirar petardos igual que hay un horario para las verbenas. Y sugiere, precisamente, que ese horario vaya desde las 4 de la madrugada a las 8 de la mañana, hora de las «despertaes». «Hay que garantizar horario de descanso también para los petardos», dijo la concejala, que es la herramienta que necesitan también los policías para poder sancionar los excesos.

Venta ambulante

Otro asunto recurrente de estas Fallas ha sido la venta ambulante ilegal, muy denunciada por comerciantes y hosteleros. En este sentido, Menguzzato dijo que «el hecho de que haya muchas quejas no significa que no haya control, como demuestran los resultados finales». Muy al contrario, este año se han inautado 24.404 latas frente a las 20.928 del año pasado; 627 kilos de comida; y 6.269 prendas de ropa y calzado, frente a las 4.639 de 2017. Además, se han intervenido 34 puestos, 25 planchas y hornillos, 25 botellas de butano y 6 grupos electrógenos. «Aunque se ha querido decir que no hay control, tengo que decir, con estos datos, que sí lo ha habido», recalcó Menguzzato.

Finalmente, en el capítulo de motos este año han sido controlaas 4.159 motocicletas y se han puesto 376 denuncias, es decir, ha habido mas controlados que en 2017 (3.514) y se han puesto menos sanciones (523).