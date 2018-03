Las escuelas infantiles municipales costarán 34,16 euros al mes

El Ayuntamiento de València ha aprobado la reducción de las tarifas de las escuelas infantiles municipales. Desde la Concejalía de Educación se ha conseguido una mejora en las condiciones para las familias, que pagarán menos dinero al no incluirse el importe del comedor en el canon general. Además, también se beneficia a las empresas con los nuevos cambios, ya que se baja el canon de acceso a la licitación.

"Nuestra vocación es extender el modelo de gestión directa con precios asequibles en la red de escuelas infantiles", ha dicho la concejala de Educación, Maria Oliver, quien ha comunicado que las tres escuelas infantiles de gestión directa municipal tendrán ahora un coste de matrícula de 27,36 euros y diez mensualidades de 34,16 euros. Así, serán "más económicas que las de gestión indirecta o las privadas", ha declarado la edil.

Las cuantías del canon que tienen que pagar las adjudicatarias de las nuevas concesiones se han replanteado atendiendo a criterios objetivos como por ejemplo el número de aulas autorizadas de las escuelas infantiles, el nivel de ocupación actual (ratio), la infraestructura y dotación del centro y la zona o barrio de ubicación de la escuela infantil, además de la situación económica de estas empresas concesionarias.

Esta iniciativa es fruto del acuerdo constituyente del Govern de la Nau, que recoge el compromiso por una educación gratuita a partir de los 0 años, así como el establecimiento de una red pública de escuelas infantiles. Maria Oliver ha expresado que "como Ciutat Educadora, para nosotros siempre ha sido una prioridad facilitar el acceso en la educación infantil al mayor número de menores, también como una forma de valorizar y repartir los cuidados, una de las principales reclamaciones del movimiento feminista". En ese sentido, desde la Concejalía de Educación se han realizado algunos cambios respecto a las condiciones de los pliegues de acceso a las escuelas infantiles.

"Los cambios en los pliegues son para disminuir el coste de matriculación para las familias. Al sacar la concesión del servicio de comedor y no incluirlo en el canon se abarata el precio que las concesionarias cobran por cada alumno", ha declarado Maria Oliver. En las anteriores condiciones de los pliegues de las escuelas infantiles no se permitía a las empresas efectuar cobro a las familias por el servicio de comedor, especificándose en los mismos que estaba pagado por las empresas y ofreciéndose como un servicio ´gratuito´ para las familias.

A lo largo de estos años de concesión, se ha observado que "este sistema no es rentable". Según Oliver, "muchas familias no desean dejar sus hijos e hijas en el comedor y han reclamado que se les reduzca la tarifa escolar", lo cual no era posible ya que las cláusulas de los pliegues no lo permitían. Una situación, que como ha dicho la concejala, "ha sido causa permanente de confusión y conflicto".

Además, "las empresas, para compensar el coste que lo genera el mantenimiento del comedor, han estado aplicando tarifas escolares muy elevadas en las escuelas municipales, lo que ha generado una fuga importante de alumnado a otras escuelas privadas de la zona con tarifas más competitivas".

Otra consecuencia ha sido la bajada de ratio escolar, que afecta, por estas causas, a 6 de las 9 escuelas infantiles municipales de gestión indirecta, que mantienen menos del 70 % de ocupación real. Tres de ellas están por debajo del 50 % de ocupación.

Además, se han efectuado varios estudios económicos, en los que se ha concluido que en la mayoría de las escuelas se ha producido una reducción del canon municipal. "Esta significativa bajada de las tarifas escolares favorecerá la matrícula en las escuelas municipales y dará un servicio que se diferencie de la oferta privada, más acorde al planteamiento de escuela pública que se quiere defender", ha dicho Oliver.