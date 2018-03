Sábado de Pasión y estreno

La Semana Santa Marinera se vistió de estreno anoche. El Sábado de Pasión fue el escenario en el que la Hermandad de la Misericordia, la 31 del censo, se ponía en marcha con una salida desde la parroquia a la que ha quedado adscrita, la de San Rafael-Cristo Redentor, la más modesta de las cuatro que forman parte de la fachada marítima.

Toda asociación tiene un origen y en este caso, según el presidente, Alejandro Lorente, se trata de un grupo de 30 penitentes entre los que hay «vecinos que se adentran por primera vez en la Semana Santa, algunos que pertenecieron en su momento y otros que nos hemos decidido a crear este nuevo colectivo. Muchos de los miembros no son del Cabanyal y quieren participar de esta experiencia colectiva» aseguraba su presidente Alejandro Lorente. También se caracteriza «por la juventud de la junta directiva, que tiene entre 21 y 35 años».

Se trata de una hermandad de penitentes, con una indumentaria compuesta por túnica y sandalias de color azul ducado, guantes blancos y capa gris perla. Su imagen titular, el grupo de las Tres Marías, es obra de Carlos Román López y «son unas imágenes que han estado varios años en el museo de la Semana Santa Marinera desde la disolución de los granaderos de San Rafael».

Nit de Tardor, lazos rosas...

La Hermandad estuvo funcionando como asociación cultural a la espera de la aprobación por las autoridades eclesiásticas y por la asamblea de la Semana Santa Marinera. Y en cierta medida, contemplando su propio perfil en redes sociales, desarrolla una actividad muy en la línea de otros colectivos como las Fallas. En las semanas previas se celebraban fiestas de Nit de la Tardor, recogidas de alimentos, visita al circo, participación en las paellas de la Semana Santa o hasta visitas colectivas en Fallas. A la vez que se ha preparado el manto o se han dado a conocer las indumentarias. También tienen un componente de compromiso, puesto que los 30 cofrades y los 30 colaboradores apoyan a la Asociación Española Contra el Cáncer en la lucha contra el cáncer de mama. «A partir de este lunes nuestra imagen titular estará expuesta en la sede, en la calle Escalante 157 bajo, para todo aquel que quiera verla, y donde recogeremos fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer». Además, llevarán lazos rosas, símbolo de esta causa, en las capas y en el estandarte.

Asimismo, con la Hermandad de la Misericordia también procesionarán los personajes bíblicos de Verónica, Marta y María Magdalena, entre otros. La siguiente intervención de la nueva entidad será el Domingo de Ramos por la mañana, en la procesión de palmas en la que participan todas las entidades adscritas a la parroquia. Un reto en el que el objetivo primordial es «consolidar el colectivo, que pueda arraigar y que tenga continuidad. Nunca es una buena noticia que desaparezca un colectivo».

No fue ésta la única procesión que salió ayer, en vísperas del Domingo de Ramos. Todas las parroquias tuvieron actividad: en el Rosario lo hizo la Crucifixión del Señor portada a costal. En el Cabanyal hubo dos turnos. Primero, el Cristo del Perdón con la imagen portada a pecho y la posterior de los Faroles de la Hermandad de la Coronación de Espinas, donde «debutó» como clavario de honor el concejal Carlos Galiana.

En Santa María del Mar hubo procesión conjunta de la Flagelación y el Cristo de la Palma, en el que se pudo ver a la edil socialista Sandra Gómez en uno de sus personajes habituales, el de Ruth. El corte de calles con motivo del Medio Maratón dificultó la llegada de los que no son vecinos de los Poblats Marítims, pero no el desarrollo de las procesiones, puesto que en su interior no se adentraron en esta ocasión.