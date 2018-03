Misa, Ramos, Quinto y Tapa

Hasta que lleguen los días grandes, la Semana Santa Marinera se mueve dentro del calendario laboral. Es por ello que, desde la Retreta del pasado jueves hasta el Jueves Santo, no se mueve una túnica antes de las siete y media de la tarde con una lógica aplastante.

La excepción es la jornada de Domingo de Ramos, la de ayer, donde las cosas cambian por lógica. El programa de ayer se desdobló entre dos grandes liturgias. Por la mañana, las misas y las procesiones con bendición de las palmas. Un acto que no sólo realizaron los colectivos del distrito marítimo, sino prácticamente todas las parroquias. Algunas de ellas, con la suficiente implantación como para organizar largos cortejos.

Por la tarde volvieron las procesiones y traslados de imágenes. Pero, entre uno y otro, los colectivos del Marítim desarrollaron la actividad propia de una asociación de este tipo: la labor social, la reunión, la charla y la comida. Los locales sociales se convirtieron en espacio de encuentro. Momento de celebrar aperitivos en el que refrescos y cervezas se combinaban con todo tipo de tentempiés.

La Semana Santa de 2018 tuvo un particular preludio el pasado febrero con la carta del cardenal Antonio Cañizares reclamando una reducción en la «secularización» de los festejos y de la propia organización festiva. Ayer, los preceptos cayeron en vía muerta «reunirnos es algo vital para que un colectivo tenga vida» decía al respecto el presidente de los Granaderos del Cabanyal, Jorge Simó. «A nadie se le ocurriría hacer una verbena en Semana Santa. Y nosotros, por ejemplo, no organizamos Halloween ni fiestas que no tienen nadad que ver. Pero organizar un Quinto y Tapa, o una paella, es, además necesario para la supervivencia social y económica de los colectivos. Más cuando vas con la conciencia tranquila de que los preceptos se cumplen y son obligatorios». El párroco del Cabanyal quiere reunirse con los colectivos al acabar el ejercicio para explicarles aquella sorprendente pastoral y evitar el desafecto. «En la sociedad que vivimos, es absolutamente necesaria la cohesión para mantener las tradiciones». Aunque sea a golpe de botellines.