Aspirantes a conductor de la EMT denuncian problemas para revisar el examen

n Después de los problemas con el examen de conductores de la EMT, donde se incluyó una prueba de «conducción eficiente» que lo aspirantes aseguran que no figuraba en las bases, ahora hay quejas por las dificultades que pone la empresa para revisar los exámenes.

Según ha denunciado uno de los afectados, él realizó la prueba el 28 de febrero y le comunicaron el resultado de «no apto» el 7 de marzo por teléfono. Y el lunes, cuando acudió a revisar el examen junto a otros cuatro afectados, se encontraron, dice, que no estaban los examinadores, que no les ponen los vídeos grabados, que las faltas no las reconocen y que no hay forma de recurrir esas faltas.

Es más, asegura que no les dan ningún documento escrito de su «no apto» y que cuando pidieron la hoja de reclamaciones todo lo que se les ofreció fue un correo electrónico, por lo que ya ha pedido a la empresa una revisión sin todos esos obstáculos.