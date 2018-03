La Semana Santa llama al 'centro'

Seguro que sin la fama y el despliegue de otros lugares, pero la Semana Santa Marinera dispone de elementos que la hacen suficientemente interesante como para que los ciudadanos del «cap i casal» hagan lo que, muchas veces, no hacen: desplazarse al distrito Marítimo y contemplar alguna de sus procesiones, hacer gasto en sus establecimientos y, en definitiva, callejear con la fiesta popular. No es difícil: basta con agudizar el oído en cualquiera de los barrios para, en poco tiempo, escuchar el sonido de los tambores. Las procesiones son relativamente cortas y digeribles. Por eso, el ayuntamiento presentaba ayer la campaña turística que ha desarrollado fuera de València: para tratar de dar visibilidad a una fiesta rara avis por no celebrarse, como casi todas las demás, en el «centro». «Hay que acercar a la ciudadanía los valores de los elementos que diferencian la Semana Santa Marinera del resto y que nos hacen hablar de una fiesta singular» aseguró ayer la concejala Sandra Gómez al respecto, mientras que Pere Fuset la calificó de «una oportunidad en materia social y cultural y, por supuesto, en materia económica y turística. La Semana Santa es una de las temporadas altas de turismo y en València no se había trabajado con intensidad para posicionar las celebraciones de los Poblados Marítimos, como un reclamo turístico y como un referente».

Vienen los días grandes y las visitas a las imágenes y contemplar el paso de comitivas se hace tentador, aunque sólo sea por curiosidad. Hasta el cardenal Antonio Cañizares repitió ayer presencia en el Marítimo: ayer estuvo en la Procesión del Pretorio. Hoy ya hay nueve manifestaciones de cultura popular para elegir.