EU reclama que se conserve la fachada del Metropol

La coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad de València, Rosa Albert, pide al ayuntamiento que antes de conceder la licencia para el cine Metropol agote todas las vías y trabaje por una solución que permita conservar la fachada del histórico cine y asevera no compartir las declaraciones del responsable para justificar la decisión. «Que no estuviese catalogado no excluye que no se pueda catalogar ahora. En este edificio se dan además de los elementos arquitectónicos de la obra de Goerlich, un valor cultural, inmaterial, que, desde EUPV, pensamos que debe tenerse en cuenta para su protección. Por eso a nuestro entender el ayuntamiento debe buscar una fórmula que dé salida a los intereses de los propietarios, por una parte y conserve la fachada por otro», dice.

Albert ha recordado que desde que este tema empezó a hacerse público han sido muchas las opiniones de personas significativas del mundo del arte, de la universidad y de la arquitectura, así como asociaciones culturales y otros organismos que han mantenido una posición favorable al mantenimiento de la fachada.