Picó: «La respuesta ha sido no a todo. Lo respetamos, pero sin estar de acuerdo»

La concejala Amparo Picó, no ocultaba ayer su sorpresa ante la reacción del arzobispado y a última hora de la tarde envió un comunicado en el que defendía su gestión de la propuesta ahora rechazada por Cañizares. «La propuesta de declarar BIC la festividad de la Virgen se hizo tras consultar a diversos expertos y certificar que cumplía los requisitos», alegaba Picó en sus declaraciones, incidiendo en que la propuesta «contó con el visto bueno del rector de la Basílica quien indicó que lo hiciéramos en los mismos términos que la declaración que Cs solicitó del Corpus».

Más tarde, en declaraciones al programa «El Nou Forcat», reconocía: «Nos hemos quedado muy sorprendidos. Era un acuerdo de todos los grupos y de sectores de la sociedad valenciana implicados en esta festividad y la verdad es que estamos bastante asombrados con lo que ha dicho el cardenal». «Hablamos con el director de comunicación del Arzobispado y le pareció muy buena idea y cuando le preguntamos con quien había que hablar, nos remitió directamente a la Basílica. Hablamos con Jaime Sancho, rector de la misma y con el vicerrector. Todos nos manifestaron que era una muy buena propuesta y que no había ningún impedimento para defenderla. Así que, con toda la ilusión empezamos a trabajarla». En su argumentario destacaba que «no hay que olvidar que la festividad y el conjunto de actos son una clarísima manifestación cultural dela sociedad. Era de justicia poner en valor una festividad que va mucho más allá de una celebración religiosa o de cualquier ideología política o posicionamiento partidista». «Vamos a pedir, vía Comisión de Cultura, las gestiones que han realizado y que nos den una copia del escrito que ha enviado el Arzobispado al Ayuntamiento». «La respuesta ha sido no a todo: a ser fiesta de interés turístico, BIC... lo respetamos, pero no estamos de acuerdo».