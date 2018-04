Los vecinos del tramo IX del cauce esperan que las ferias cumplan horarios

Mañana jueves la XXX Mostra de Vinos y Alimentos Tradicionales de la Comunidad Valenciana inaugura el largo calendario de fiestas y ferias que tiene cada año lugar en esta emblemática zona de València. Cerca de una veintena de eventos se celebran cada año. Los Asociación de Vecinos del Tramo IX confían en el Ayuntamiento «para que todo transcurra de manera cívica, tal y como ocurrió en el 2017, con el objeto de que sea compatible la fiesta con el descanso vecinal».

«Estamos convencidos que el Ayuntamiento, tal y como hizo a lo largo del 2017, se implicará y estará muy atento para que las ferias cumplan los horarios, no haya una contaminación acústica superior a la que marca la ley, se evite el temido botellón, y haya una limpieza digna»,asegura Rosa Arlandis, presidenta de la Asociación de Vecinos del Tramo IX del Turia. «El año pasado desde las áreas de Espacio Público, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana trabajaron de forma muy coordinada y fueron capaces de hacer convivir la fiesta y los eventos con el derecho al descanso. En ese sentido no tenemos ninguna queja, ya que han conseguido reducir el número de eventos y por ende las molestias. Eso sí, el consistorio sabe que, si no se implica de manera enérgica o se confía, el descontrol puede volver a ser absoluto y la convivencia vecinal convertirse en una quimera», recuerda la dirigente vecinal.