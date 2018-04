Las paellas no convencen en Moncada

Curiosos y curiosas paseaban ayer por los límites de la zona urbana de Moncada, entre el cementerio municipal, las naves industriales y la Universidad CEU San Pablo, donde decenas de operarios montaban toda la infraestructura necesaria para albergar durante el día de hoy el macrofestival de Paellas Universitarias que concentrará a 24.000 personas.

«Que barbaridad», «¿y aquí vendrá tanta gente?», «ya verás para limpiar la zona después...» eran algunos de los comentarios que se escuchaban alrededor del recinto y que reflejan la preocupación de la población de un municipio que cuenta con 21.000 habitantes y que hoy dobla su censo.

La decisión de celebrar el evento, rechazada por todo el pleno- incluso por los socios de gobierno del PSPV, Guanyem y Acord Ciutadà (que amenazan con romper el pacto municipal, precisamente por el macrofestival)- también irrita a los vecinos y vecinas de Moncada. Pepa, que vive cerca del gran recinto, explicó idignada a este diario que las paellas le parecen «muy mal. Fatal». Sobre todo, rechaza el lugar elegido. «Es un error que las celebren al lado del cementerio donde hay que guardar un respeto...tengo familiares allí descansando y si quiero ir a rezarles, ¿qué hago?, es una falta de respeto», lamentaba.

Asimismo, criticó que la decisión se haya tomado, a su juicio, «de forma unilateral». «Ya se dijo en el pleno que el pueblo no las quería. Al final ellos son una representación de nosotros y la alcaldesa no ha hecho ni caso», alegó, muy molesta.

Un vecino que paseaba ayer por la zona coincidía con Pepa. «Esto se ha hecho de forma opaca, nos esconden información, no sé hasta que punto todo esto es transparente», se preguntaba. Su opinión es rotunda:«No han querido hacerlo en València y nos lo mandan aquí. Con las paellas el pueblo no gana, y si nos beneficia en algo, que me lo expliquen». Para el vecino, este tipo de actos son «muy sensibles» y necesitan una infraestructura «que no tenemos». Por su parte, Javier, que vive a escasos metros del recinto tiene una postura neutral. «Yo he sido universitario y entiendo este tipo de fiestas, pero no creo que este sea el lugar adecuado, no tenemos medios para acoger a tanta gente, duplica la población». Una señora que caminaba con prisa, fue contundente: «Es un empastre, estamos todos muy calentitos con la alcaldesa», dijo. La gente joven con la que pudo hablar este diario mira con mejores ojos el evento: «Me parece bien, es una manera de que la gente de fuera conozca Moncada porque atrae a muchos jóvenes», apuntó Pedro, de 18 años.

Para trasladar a todos los asistentes al recinto Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ampliará la frecuencia de la línea 1 de Metrovalencia con la previsión de que cerca de 15.000 personas se moverán con el transporte público hasta el recinto. Asimismo, la organización ha acondicionado autobuses desde el Campus de Tarongers de la Universitat de València como para llevar a 7.000 personas.