El PP ve incomprensible que aún no se hayan aprobado las bases de las Fallas

El portavoz del Grupo Popular, Eusebio Monzó, denuncia que «es incomprensible y no se entiende cómo en las fechas que nos encontramos no se han aprobado las bases que deben regular el proceso de selección de los bocetos de las Fallas Municipales de 2019». El edil añade que dicha aprobación «se debe producir en el órgano competente que es la Junta de Gobierno Local, que como pronto debería aprobarlo el próximo 20 de abril, ya que no se han producido ni en la última de marzo ni en la primera de abril como siempre se realizaba. Fuset puede presumir de estar batiendo records negativos», asevera.

Monzó argumenta que «no entendemos la urgencia de Fuset en convocar una rueda de prensa el 27 de marzo por la tarde, anunciando las nuevas bases sin tener nada de la tramitación iniciada, según hemos comprobado. Ya que el mismo día se generó el expediente, sin ninguna fase comenzada previa al envío de las mismas a su aprobación, como son los informes favorables de los Servicios Jurídicos y la Intervención General del Ayuntamiento de València».

«Tres semanas desde el anuncio, que serán cuatro el próximo viernes 20 de abril, habrán hecho falta, si se aprobara este próximo viernes, para llevar las bases a aprobación de la Junta de Gobierno, cuando esta se debía haber producido a finales de marzo. Con el consiguiente perjuicio para los artistas que deben decidir a esperar para presentarse a la Falla Municipal o declinarse por contratar sus trabajos con las comisiones falleras, provocando que debido al retraso la falla municipal pierda atractivo para los artistas», añadió Monzó.

El PP señala que nos les sorprende que tras el anuncio de Fuset, se hayan celebrado dos Juntas de Gobierno Local, el 6 y el 13 de abril y que no hubiera estado incorporado para su aprobación este punto como se ha venido haciendo año tras año en marzo.